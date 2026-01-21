Preliminares COAC 2026:¿Quién canta este miércoles 21 de enero en el Teatro Falla de Cádiz? Orden de actuación de la undécima sesión

La noche del miércoles se presenta entretenida con ocho agrupaciones entre las que hay dos cabezas de serie y grupos que estuvieron el año pasado en la segunda fase del concurso. Abrirá la undécima función del COAC 2026 el coro de los Estudiantes, primer premio del año pasado, con 'Las mil maravillas' y será el día del estreno de la comparsa de la cantera de este 2026, que trae 'Los locos' tras el tercer premio de 2025. En comparsas también es el tuno de Los Niños de El Puerto con 'Salud, gaditanismo y libertad' y la de Joseja Puerto con 'Digan lo que digan'. Y en chirigotas, llega la roteña de Antoñito Molina, con dos refuerzos importantes, como son los de Juanmi Villegas y David Márquez Mateos Carapapa.

Orden de actuación:

20.00. Coro 'Las mil maravillas'. El coro de Los Estudiantes defiende su primer premio de 'El gallinero'. En este 2026, se cumplen 20 años de la actual configuración del coro, que partió de la cantera en el año 2006 con el junior 'Rógura Quiberba'. En adultos, 'Las mil maravillas' será el coro número 14 que presente.

20.45. Comparsa 'Salud, gaditanismo y libertad'. La comparsa de Los Niños de El Puerto está consiguiendo poco a poco hacerse un nombre en la modalidad y el año pasado dejaron muy buen sabor de boca con 'Cositas de Cádiz, cuartofinalista. La principal novedad de esta agrupación estará en la autoría de la letra, a la que se suma José Luis Zampaña 'Zampi' -unido en los últimos años a la comparsa de Nene Chez- para unirse a su hermano Miguel Ángel.

21.30. Chirigota 'Los que te dan el último viaje' La localidad del Salar volverá a estar presente en el concurso de Cádiz 13 años después de su última participación.El grupo de devolverá a este municipio granadino al Falla no tiene nada que ver ya que se presenta en la modalidad de chirigotas. Antes era en la modalidad de comparsas con Antonio Cruz Almagro.

22.15. Comparsa 'Los locos'. La comparsa de la cantera, de la mano de Antonio Jesús Pérez Fuentes el Piru y Sergio Guillén Bancalero el Tomate, mantiene una trayectoria meteórica desde que diera el salto a adultos en 2019 con 'Los niños sin nombre'. Este año vuelven a estar en el pelotón de favortitas tras el tercer premio de 'Los del otro barrio'.

23.00. Chirigota ¡¡Qué más quiere que te diga!! Nueva chirigota de Cádiz. Con letra y música de Pablo Carril Barberá, Hugo Virlán Diánez y Rubén Muñoz Flores, solo existe una referencia previa de Hugo Virlán como autor de la letra de la chirigota juvenil 'Los últimos supervivientes de la invasión extranjera', cuarto premio en 2024.

23.45. Comparsa 'Digan lo que digan'. La comparsa sevillana de Joseja Puerto ha conseguido ya asentarse en la fase de cuartos de final. El grupo va a contar con la colaboración en los cuplés del Jesús Manuel Selma Martín-Murga el Melli, mientras que Luis Rivero abandona el apartado musical y su sustituto será Alejandro Pérez el Peluca, autor de 'Los calaítas'.

00.30. Chirigota 'Los muerting planner, una chirigota pa to tus muertos'. Tras un Carnaval de Cádiz de 2025 muy emocionante por haber tenido el honor de dar el pregón de la fiesta gaditana, la chirigota del roteño Antoñito Molina regresa con novedades importantes en la autoría. ASí se incorporan Juanmi Villegas (coautor en los dos últimos años de la chirigota de los Villegas, consiguiendo un primer y un cuarto premio, y que ya colaboró con este grupo en 2020 con 'Los del corazón partío') y David Márquez Mateos Carapapa.

01.15. Comparsa 'Las mariposas'. La comparsa de la Peña Los Futuristas de Punta Umbría afronta su tercera participación en el COAC gaditano, aunque sus autores tienen una larga trayectoria en la fiesta, tanto en Huelva como en Cádiz.