Preliminares COAC 2026: ¿Quién canta hoy domingo 11 de enero en el Teatro Falla? Orden de actuación de la primera sesión

La chirigota de 'El sheriff', el año pasado 'Los sherijuegos', es una de las agrupaciones de la primera sesión del COAC 2026.

El concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz (COAC) 2026 arranca esta noche a partir de las 20:00 horas en el Gran Teatro Falla. Tras unos convulsos días de previa, con polémicas en la trasera del escenario, las cortinas por fin se abren para los primeros siete grupos, que serán los encargados de soltar nervios y estrenar sus repertorios. No es una sesión cualquiera. Además de ser la primera en este domingo ha coincidido agrupaciones esperadas. Sobre las tablas estarán, una detrás de otra, la chirigota de los Pibes, la comparsa de Raúl Cabrera y el Chapa y la chirigota del Sheriff. El coro de Ceuta será el primero en disparar en una función donde también llegan comparsas de El Puerto y Los Barrios y la chirigota de Dos Hermanas. ¡Va telón!

ORDEN DE ACTUACIÓN:

20.00 horas. Coro 'Al lío' El coro de Ceuta, que se estrenó en el Falla el año pasado, repite experiencia y será el encargado este 2026 de abrir el COAC.Al frente del grupo volverá a estar un veterano del Carnaval de Ceuta como Francisco José Sánchez Navarro Paquito Sánchez.

20.45 horas. Comparsa 'La palabra de Cádiz. El Puerto sigue siendo cuna de comparsistas y una nueva generación comienzan a empujar desde abajo. La comparsa conocida como Los Coloretes, surgida de una antología con el mismo nombre, participó el año pasado por primera vez con 'Los que tocan el cielo'.

21.30 horas. Chirigota 'Los hombres de Paco'. La chirigota de los Pibes viene pujando fuerte y calando entre los aficionados, a los que sorprendió que no estuvieran en las semifinales con 'Una chirigota con shoniket3' . Con un grupo que desde su inicios funciona de forma coral, este año intentarán seguir su escalada y se une al grupo de autores Francisco Javier García 'Ojo', autor de garantías que el año pasado consiguió un segundo premio con 'Los butaneros'. Siguen firmando Tomate y Alejandro Helmo y sale Rober Gómez .

22.15 horas. Comparsa 'El desguace'. La primera de las comparsas favoritas llega este noche con el grupo de Chapa y Raúl Cabrera bajo la dirección de Javir Bohorquez. Tras la marcha de algunos componentes, las llegadas están a la altura, con Antoñito Rodríguez (excomponente de chirigotas como 'Los yesterday' o 'Flamenkito apaleao' y comparsas como 'La niña de mis ojos', 'La revolución', 'Calle de la mar' o 'Los regaera', entre otras'), el cantante Andrés Morales Andy, Miguel Murga (procedente de la chirigota de José Antonio Vera Luque) y Carmen Tizón, que será la primera voz femenina de esta comparsa y compartirá escenario con su padre, Francisco Javier Tizón el Pájaro.

22.45. Chirigota 'Los semicuraos'. La chirigota del Sheriff regresa tras un concurso pasado complicado. Habituado a estar en la pelea por los puestos de cabeza, en la pasada edición se quedó fuera en el segundo corte con 'Los sherijuegos'. Este año Juan Manuel Braza, autor al completo, volverá a intentar recuperar su sitio en esta lucha entre las mejores con un currículum que suma ya 39 carnavales en la fiesta.

23.30. Comparsa 'Los artificiales'. La comparsa de Los Barrios ha pasado por varias etapas, dando algunas de ellas buenos frutos. El año pasado fue una de las que más llamó la atención tanto por su repertorio como por su estética y su enfoque con 'Los gordos'. En la autoría cuenta con la incorporación del algecireño José Rafael Castro Yiyo y se mantiene como coletrista y músico el barbateño José Manuel Cardoso.

24.15. Chirigota 'Omá, no me esperes pa almorzar'. El Centro Cultural Carnavalesco Ibarburu ya lleva una década haciendo una enorme labor por la cantera del Carnaval de Dos Hermanas. En 2026, volverá a contar con una chirigota adulta, que contará en la autoría con Daniel Estepa, en la que será su primera participación oficial como autor en el COAC y el gaditano David Corrales Sise en la música