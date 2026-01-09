Los cuartetos en el COAC 2026: Un duelo entre Gago y Manu Peinado

La modalidad de cuartetos sigue conviviendo con la dualidad que le viene afectando los últimos años. Por un lado, el cuarteto de Miguel Ángel Moreno y Ángel Gago se ha convertido en la agrupación de los concursos celebrados desde la pandemia por la enorme calidad ofrecida en los últimos años. Por el otro, prosigue con su travesía por el desierto tanto en el número total de participantes como en la calidad global, quedando reducida en dos o tres cuartetos.

Con todo, en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz de 2026 participarán solo siete cuartetos, dos más que en la pasada edición. En principio, todo apunta a que se producirá un duelo entre el cuarteto de Gago y Moreno con '¡Que no vengan!' y el de Manu Peinado con 'Los Latin King (de la calle Pasquín)'.

Entre las novedades a tener en cuenta, no hay que perder de vista al nuevo cuarteto de Manuel Jesús Gámez Collantes Lolo Guasodoble, quien recupera al grupo del recordado cuarteto 'A Dios rogando y con el mazo' para volver 13 años después con 'Los tres cuarteteros y un aprendiz porculero'.

Entre las incógnitas, está el cuarteto 'Crónica de una muerte más que anunciada', que cuenta con la representación legal de Antonio Beiro. Además, regresa el cuarteto de Córdoba con 'El despertar de la fuerza, abre el ojete', en donde participará el célebre muñeco de nieve.

Todos los cuartetos inscritos en el COAC 2026