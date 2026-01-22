La crónica de la undécima preliminar del COAC 2026: La calidad reaparece tras una noche para olvidar

Dos agrupaciones refrendaron este miércoles sus aspiraciones en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz. En una noche con dos finalistas, destacaron el coro ‘Las mil maravillas’, de Los Estudiantes; y la comparsa ‘Los locos’, de Sergio Guillén el Tomate y Antonio Pérez el Piru.

En la undécima función de preliminares, la calidad aumentó considerablemente respecto a la noche anterior, con varios grupos con una calidad más que digna.

En el arranque, el coro ‘Las mil maravillas’, de Antonio Bayón y Rubén Cao, inició la defensa de su primer premio con un repertorio con algo menos de gancho debido a la idea, que al final acaban tirando por Cádiz.

Por su parte, la comparsa ‘Los locos’, de Tomate y Piru, mantuvo el esquema que le ha funcionado en años anteriores tanto en el desarrollo de la idea como en el apartado musical, estando condicionada la actuación por el montaje en escena.

Del resto de la noche, también ofreció una simpática actuación la chirigota roteña ‘Los muerting planners, una chirigota pa to tus muertos’, liderada por Antoñito Molina. En comparsas, también dejaron sensaciones agradables las comparsas ‘Salud, gaditanismo y libertad’ y ‘Los mariposas’.