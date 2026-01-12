La crónica de la primera preliminar del COAC 2026: El COAC se estrena con una noche que se queda a medias

Sin tiempo para recuperarse, ya llegó febrero, aunque ahora mismo se viste de enero. Y lo hizo con un aceptable estreno de la fase preliminar del Concurso del Gran Teatro Falla. Una primera toma de contacto que era esperada y que mostró sus luces, pero también sus sombras al no terminar de cumplir con las expectativas creadas.

Y es que todos los ojos miraban hacia la comparsa ‘El desguace’, de Miguel Ángel García Argüez el Chapa y Raúl Cabrera. Era esperada tanto por calidad como por los cambios en el grupo, que anunciaban un cambio de estilo. Sin embargo, este se quedó a medio camino. Mucho más notorio en las formas tanto en la presentación como en la música del pasodoble, esta intención no terminó de culminarse en su popurrí.

Por su parte, en el duelo de chirigotas destacó la de Los Pibes con ‘Los hombres de Paco’, con un tipo de caleteros que se ajusta a las características de este grupo. Unas formas que se desplegaron a lo largo de todo el repertorio, dejando algunos momentos muy destacados como la cuarteta en la que enseñan a mariscar a Bruno García.

Por su parte, Juan Manuel Braza Benítez el Sheriff mantuvo sus formas con ‘Los semicuraos’, resaltando en lo humorístico el segundo cuplé.