La crónica de la cuarta preliminar del COAC 2026: Stephen Hawking se engancha al Carnaval de Cádiz

El Carnaval de Cádiz llega tan lejos que hasta el mismísimo Stephen Hawking ha sacado una chirigota para subirse a las tablas del Falla. La fase preliminar recuperó el pulso en la cuarta sesión del certamen de coplas, una noche en la que subió la calidad y que dejó la que va a ser una de las imágenes del COAC.

Esta la protagonizó la chirigota ‘Una chirigota en teoría’, de Miguel Ángel Llull, que arriesgó con el tipo de Stephen Hawking. Una idea muy complicada que dio muy buenos frutos al provocar las carcajadas del público con su interpretación y un repertorio hilarante y surrealista. Porque el Carnaval de Cádiz debe ser irreverente, tal y como se volvió a demostrar.

Por el cartel, la gran protagonista de la noche era la comparsa ‘El manicomio’, de Jonathan Pérez Ginel. Con unas expectativas altas tras el segundo premio de ‘El cementerio’, la elección de una idea metacarnavalera le restó mucha fuerza, a la espera de que vayan desfilando el resto de candidatos a entrar en la Gran Final del 13 de febrero.

También resaltó el estreno de la chirigota ‘Los Robin’, que significó el regreso del grupo del barrio de Santa María liderado por Roberto Fabio Gómez. Con un repertorio muy localista, la actuación fue de menos a más, dejando un buen sabor de boca.