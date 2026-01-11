El COAC 2026 arranca tras superar una polémica antesala

No es que el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) 2026 se haya erigido como la primera edición –a buen seguro tampoco será la última, a tenor de la siempre complicada tarea de poner de acuerdo a tantas voluntades– con un inicio marcado por polémica, pero, posiblemente, puede ostentar el título de la que más cerca estuvo de comenzar sin la presencia de algunos de sus nombres (grandes y más modestos) en favor de una causa común.

Quizás no todos los aficionados se tomaron en serio la amenaza que el viernes lanzó casi medio centenar de agrupaciones de renunciar al certamen si un técnico municipal, uno muy concreto, José Antonio Benavides, no asumía las labores de regidor de escena que había desempeñado con solvencia el año anterior y que, inexplicablemente para los grupos, había sido apartado este año de realizar dicho cometido.

Habría quien no creyera en el cumplimiento de la advertencia –¿Martínez Ares, Chapa, Manolín, Jona, Tomate y Piru, los chicos de Los Calaíta...? ¿que no van a salir por un trabajador municipal?–, pero ya les digo que el asunto iba bien en serio. Eran las diez de la mañana de este sábado y las agrupaciones, que desde varios días antes venían advirtiendo de la ausencia en el certamen de dicho técnico de Cultura, seguían sin bajarse del burro.

Jornadas de conversaciones reclamando la presencia de Benavides –con formación en regiduría escénica, con el apoyo y la tutorización durante años de Miguel Ángel Fuertes, empleado municipal que durante 40 años ejerció de regidor, y con la grata impresión que dejó en 2025 como coordinador artístico de la cita– culminaron la mañana del viernes en el anuncio por parte del alcalde de Cádiz de que el técnico de Cultura formaría parte del equipo de regiduría que “en una nueva fórmula” pondría en pie el Concurso que se construye tras la escena del Gran Teatro Falla.

Agua. No valía. Las agrupaciones se fijaron bien en las palabras de Bruno García. Benavides era parte de un equipo con otras cabezas visibles y al que venía a “reforzar”. Un equipo que “estaría dirigido por los técnicos de Fiestas” y donde cada vez se desdibujaba más la figura del regidor de escena tal y como se conocía hasta el momento en el COAC.

Fachada principal del Gran Teatro Falla de Cádiz. / Miguel Gómez

Y nada más lejos de lo que persiguen las agrupaciones que, como el sábado explicó a este medio Humberto González, el presidente de una de las entidades firmantes del comunicado, la Asociación de Comparsistas 1960, no es que los grupos se empeñen en “imponer al Ayuntamiento ni a José Antonio Benavides ni a nadie” sino que buscan “velar por sus obras”. “Para hacer una agrupación se invierte mucho esfuerzo, mucho dinero y mucho tiempo, son unas pequeñas obras escénicas de 20 a 30 minutos, y lo que los autores quieren es que cuando están en escena se lleven a su máximo exponente, y eso sólo lo puede hacer una persona con una formación y también con conocimiento de este mundo del Carnaval y eso, hoy por hoy en el Ayuntamiento de Cádiz, sólo lo tiene una persona que se llama José Antonio Benavides”.

Con este argumento como base y con la voluntad de que “todos iban en cadena”, es decir, si la primera agrupación del domingo renunciaba a cantar al no estar el regidor en su puesto, el resto de las firmantes también renunciarían aunque el asunto se arreglara en días posteriores, las agrupaciones resistieron en su postura hasta que, finalmente, al mediodía de la jornada del sábado el alcalde volvió a comparecer con otra noticia.

“José Antonio Benavides realizará las mismas funciones que este técnico de Cultura realizó durante el Concurso del pasado año”. Así comunicó Bruno García que Benavides volvería a ser el coordinador artístico del certamen (en plata, la regiduría de escena) y que formaría equipo con el técnico de Fiestas Juan Laluz, que se ocuparía de la coordinación técnica.

Traducido resulta que se sigue el mismo esquema del año pasado cuando Benavides estaba en la mencionada función mientras que Eduardo Delgado ejercía de coordinador técnico. Adiós nuevas fórmulas aunque ningún miembro del equipo de Gobierno haya querido hablar de rectificaciones, pulsos ganados o perdidos o vueltas atrás. Es más, Bruno García llegó ayer a sostener que el reparto de las funciones dentro del equipo de regiduría se había realizado ese mismo sábado, con lo que antes no habían podido aclarar cuál era el papel de Benavides. (En fin).

La reacción de las agrupaciones ha sido la de la prudencia. Acudirán, claro que sí, a competir en el Concurso que comienza este domingo 11 de enero, pero con “recelos”, pero “muy atentos”, a la función que desempeña Benavides, a poder contar con esa persona de referencia en las tablas, pues no es más que eso lo que desean.

Así comienza el Falla con una solución alcanzada sobre la bocina, tensiones y recelos y con la gran pregunta que nadie se atreve a responder en voz alta. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál ha sido el problema para intentar cambiar la fórmula acordada el año pasado y que finalmente se ha vuelto a asumir? ¿Quién no quería a Benavides y por qué? Ni Ayuntamiento, ni agrupaciones, ni oposición dan una respuesta a la luz pública.

¡Va telón!