Las agrupaciones actuarán en el COAC 2026, pero "muy atentas" a que se cumpla con el regidor de escena

Ahora sí. La polémica en torno a la regiduría de escena durante el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) 2026 parece que se ha solucionado. Y es que ante el anuncio del alcalde de Cádiz de que José Antonio Benavides realizará este año "las mismas funciones" que en el Concurso de 2025 -es decir la coordinación artística que venía a ser el eufemismo utilizado para regidor de escena- ha sido vista con buenos ojos por parte del casi medio centenar de agrupaciones que amenazaron con renunciar a su participación en el certamen si no se contaba con el técnico de Cultura.

"Nos gustaría que se entendiera una cosa, no se trata de imponer a José Antonio Benavides, ni a nadie, nosotros no queremos imponer nada al Ayuntamiento, faltaría más, pero sí de hacer comprender que para hacer una agrupación se invierte mucho esfuerzo, mucho dinero y mucho tiempo, que son unas pequeñas obras escénicas de 20 a 30 minutos, y lo que los autores quieren velar por ellas y que cuando están en escena se lleven a su máximo exponente, y eso sólo lo puede hacer una persona con una formación y también con conocimiento de este mundo del Carnaval y eso, hoy por hoy en el Ayuntamiento de Cádiz, sólo lo tiene una persona que se llama José Antonio Benavides", ha argumentado el presidente de la Asociación de Comparsistas 1960, uno de los colectivos firmantes del comunicado-advertencia que las agrupaciones lanzaron la tarde de este viernes.

Pero las palabras del alcalde pronunciadas este sábado, apenas un día antes de comenzar el Concurso, han calmado los ánimos de los grupos con lo que González asegura que a partir de este domingo "las agrupaciones actuarán y cantarán en el COAC con normalidad" aunque, eso sí, precisa que no sin cierto "recelo" a que desde el Ayuntamiento se cumpla con lo prometido por el alcalde. "A ver, es que se nos ha estado mareando, primero que sí estaba, luego que no, luego que era parte pero que no igual que el año pasado, ahora que sí... Con esos precedentes pues vamos a estar muy atentos a que se cumpla y en el momento en que no sea así, en que no tengamos a esa persona como el año pasado, pues cumpliremos nosotros con lo que dijimos, las agrupaciones se retirarán del Concurso. Es que se".