El técnico que las agrupaciones del COAC 2026 reclamaban como regidor hará las mismas funciones que en 2025

El conflicto desatado entre casi medio centenar de agrupaciones participantes en el COAC 2026 y el Ayuntamiento de Cádiz sobre la regiduría de escena del Concurso parece que ha encontrado una feliz resolución sobre la bocina. Y es que este mismo mediodía de sábado el alcalde Bruno García ha confirmado que José Antonio Benavides realizará "las mismas funciones" que este técnico de Cultura realizó durante el Concurso del pasado año, las de coordinación artística del certamen, en plata, la regiduría de escena. Una decisión que parece que puede frenar la intención de los carnavaleros de renunciar a su presencia en el COAC si este trabajador no asumía esa labor.

"El técnico que se ha transferenciado de Cultura, José Antonio Benavides, va a mantener las labores que venía ejerciendo el año anterior. Él formará tándem con las labores que venía haciendo el técnico de Fiestas, Juan Laluz. Van a hacer un equipo. Las funciones de coordinación técnica de los trabajadores que tiene el Ayuntamiento, y que hacen un trabajo excelente, como son los trabajadores de limpieza, electricistas, carpinteros..., estará coordinada por Juan Laluz, y Benavides se encargará de la parte artística, insisto, con las mismas funciones que realizaba el año anterior", ha anunciado el primer edil.

Una determinación que según Bruno García se ha tomado este mismo sábado, el día en el que, ha asegurado, se repartían las funciones de los miembros del equipo que levanta el Concurso tras la escena del Gran Teatro Falla. "No sé si las agrupaciones estarán contentas con esta decisión, eso lo responderán ellos, yo sé del trabajo que hemos hecho esta mañana en Fiestas y que hoy era el día en el que se repartían las funciones", ha aseverado sin que se nos pase por alto la sorpresa de que el reparto de labores llegue apenas un día antes de que arranque el concurso de coplas del Carnaval gaditano.

Incluso cerrando los ojos ante lo apurado de los plazos, hay que recordar que el alcalde de Cádiz y la concejala de Fiestas, Beatriz Gandullo, sostuvieron este viernes, horas antes de que las agrupaciones enviaran el comunicado informando de su renuncia si José Antonio Benavides no realizaba la función de regidor de escena, de una "nueva fórmula" en esta regiduría donde Benavides sería "un refuerzo" en el equipo. Cierto es que también mencionó el alcalde que le gustaba la idea de que formara equipo con Juan Laluz, pero dejando entrever que Benavides no estaría al frente de las decisiones, sino que siempre tomaría Fiestas "la dirección".

Un día después, comunicado-advertencia de los concursantes mediante, el discurso ha cambiado levemente y parece que se vuelve a la bicefalia que mandaba tras la escena en 2025, eso sí, cambiando el nombre del coordinador técnico de 2025, Eduardo Delgado, por el de Juan Laluz, y dejando a José Antonio Benavides como coordinador artístico.

Con todo, el alcalde no ha hablado ni de marcha atrás, ni de la nueva, ni de la antigua fórmula, sino de ese proceso de "diálogo respetuoso" al que se remitía también el viernes cuando informó de la entrada de Benavides en un equipo de regiduría de escena del que, según venían advirtiendo las agrupaciones días atrás, el técnico estaba fuera. "En cualquier caso, ayer (por el viernes) por la tarde hablé con dos importantes agrupaciones y estos días atrás con siete u ocho más y creo que todas les podrán decir que en todo momento he estado ahí como alcalde de Cádiz, a la escucha, y siempre dispuesto al diálogo respetuoso, que es el que hemos tenido", ha afirmado.