"Me han metido en un marrón", bromeaba Perico Ramos tras actuar en la presentación de 'Los Geni de Cádiz' entonando el martinete de 'Entre rejas', de 1985. "Me ha faltado la reja, yo me quería traer una de una ventana", apuntaba el mítico comparsista, que no entonaba en las tablas del Falla la copla desde hace 35 años. "Pero siempre estoy dispuesto a colaborar", terminaba.

Los chirigoteros estaban más que contentos con su primera final como grupo. Javi García 'Ojo', uno de sus autores no podía contener la emoción. "Ha costado mucho y este año por fin nos ha venido de cara", decía Javi con lágrimas en los ojos y confesando que apenas hacía podido cantar la última cuarteta.

"Han sido muchas emociones, ha sido un concurso precioso y a la vez con mucha presión, porque habíamos conectado con la gente y queríamos seguir gustando en cada pase". El Barrio ha estado en la Final y ellos lo han disfrutado más que nadie.