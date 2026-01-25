¿Quién canta este domingo 25 de enero en el Teatro Falla de Cádiz?: Orden de actuación de la décimoquinta sesión
La comparsa de Jesús Bienvenido cerrará la sesión al no ser cabeza de serie, privilegio que recae en la chirigota de Miguel Ángel Ríos y Víctor Jurado
Guía del COAC 2026
El COAC 2026 cierra esta semana con una de las agrupaciones más esperadas del Concurso, vigente campeona de la modalidad de comparsas como es la de Jesús Bienvenido. Y cerrará la semana literalmente porque es la última que pasará por las tablas del Gran Teatro Falla al no contar con el privilegio de las cabezas de serie, opción que decidió descartar esta comparsa siendo la única que lo hizo.
Además de Bienvenido, la sesión cuenta con otros focos de interés como el coro chirigotero de José Manuel Valdés, que abrirá la sesión, o la chirigota de Miguel Ángel Ríos y Víctor Jurado Vito, actuando como cabeza de serie tras lograr el pase a semifinales el año pasado con 'Los inhumanos'. La otra chirigota de la sesión también procede de Cádiz, siendo la joven agrupación de Lubet.
La décimoquinta sesión viene completa con todas las modalidades presentes, sin faltar un cuarteto que vuelve al concurso tras trece años alejados de las tablas del Falla. Se trata del Cuarteto de Arbolí. Las comparsas de Chipiona e Isla Cristina, ambas afrontando su segunda participación en el COAC, completan la jornada.
Orden de actuación:
- 20.00 Coro '¡Qué pechá de paja!': El coro chirigotero de José Manuel Valdés se caracteriza por su descaro y búsqueda del humor. Le acompaña en la autoría de letra Cesáreo López, mientras la música la firma José Manuel Martínez Sierra el Taka. El año pasado se quedaron en cuartos de final con 'Este coro es la polla'.
- 20.45 Comparsa 'El refugio': Repite este año la agrupación chipionera de los hermanos Salvador y José Manuel Gómez que se estrenó en el Concurso el pasado año con 'La tregua'. Aunque no dejó malas sensaciones no logró pasar de preliminares, por lo que en esta edición llegan con la intención de dar un paso más en el COAC.
- 21.30 Chirigota 'Los camper del sur': La cabeza de serie de la noche es esta chirigota que llegan con la autoría de Miguel Ángel Ríos y Víctor Jurado Vito, semifinalista el año pasado con 'Los inhumanos' en una crítica mordaz y sin filtros del botellón en el Carnaval. La chirigota de Los bipolares vuelve con la intención de sorprender para consolidarse entre los puestos de privilegio.
- 22.15. Cuarteto 'Los tres cuarteteros y un aprendiz porculero': El conocido como cuarteto de Arbolí vuelve al Concurso del Falla 13 años después de su última participación con 'A Dios rogando y con el mazo dando'. El grupo se ha vuelto a reunir, aunque con la ausencia de Miguel Ángel Real. Se pone al frente de la autoría Manuel Jesús Gámez Collantes Lolo Guasodoble, quien asume el reto con la ilusión de mantener el listón de este grupo formado además por Rubén Real, Gabi Real y Charly.
- 23.00 Comparsa 'Mindundi': Llegada desde Isla Cristina en su segunda participación en el Concurso gaditano, la comparsa de Eu Sosa y Fran Millán cuenta con el fichaje de José Félix López, del grupo Antílopez, como coautor de la letra. La comparsa denominada de 'Los traidores' se estrenó el año pasado con 'Los inadaptados', con la que logró llevarse el concurso de Isla Cristina.
- 23.45 Chirigota 'Los Ken, una chirigota en deconstrucción': La chirigota de Lubet reúne a un grupo joven que el año pasadó concursó con 'Martín, el encantador' en su primera participación. La autoría tanto de letra como de música recae en Isaac Lavi Márquez.
- 00.30 Comparsa 'DSAS3': La comparsa de Jesús Bienvenido llega con la difícil tarea de revalidar un primer premio obtenido en 2025 con 'Las ratas'. Las novedades del grupo para esta edición son las incorporaciones de Adrián López Waxi, Daniel Bonmati y Sergio Tejada en la que será la décima comparsa que firma Bienvenido en el concurso gaditano de adultos.
