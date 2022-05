Plaza del Mentidero, 'camerino' de la segunda semifinal de COAC 2022

Que el ambiente de los camerinos del Gran Teatro Falla no es el que era es una realidad que medios de comunicación, carnavaleros y técnicos del coliseo llevan expresando sin tapujos desde hace años. Por eso, cada vez son más las agrupaciones que ajustan los tiempos de su entrada al teatro hasta lo estrictamente necesario arrastrando la convivencia a los lugares donde cada grupo decide prepararse de cara a su actuación. Así, entre esta circunstancia y que el buen tiempo que lleva aparejada estas fechas de un Carnaval atípico (también su poquita de casualidad) han provocado que la plaza del Mentidero sea el gran camerino de su teatro vecino en esta segunda semifinal del Concurso de Agrupaciones.

Familiares, amigos, carnavaleros que se cruzan, que se saludan, que se desean suerte con un refresquito entre manos y al albur de las bondades del sol en una terraza ha sido la estampa un tanto inusual pero muy alegre que se llevan para el recuerdo el coro 'Pachamama', la comparsa 'We can do... Carnaval!' y la chirigota 'Los Paco Alga'.

Y es que estas tres agrupaciones han coincidido en su cita preFalla durante la tarde de este sábado en un Mentidero que bullía de vida y de colores. "Además, la casualidad es aún mayor pues vamos, seguidos, uno detrás de otro. De hecho, Marta me preguntaba que a qué hora nos íbamos nosotros para el Falla y le he dicho que salimos, esperen la penitencia, y que ya puede salir la Virgen", ríe Antonio Bayón, autor del coro y, de hecho, el más veterano en la zona.

'Pachamama'

Y es que el coro de los Estudiantes tienen un local durante todo el año en la plaza y allí es donde se maquillan para ir al Concurso en los últimos años, "aunque nos vestimos aquí cerquita, en el Colegio Carlos III, donde ensayamos", explica Bayón "muy satisfecho" por el primer pase de preliminar y "deseando" alcanzar la segunda semifinal "donde también vamos a soltar, a nuestro juicio, unas letras potentes", advierte el letrista que en su estreno optó por un homenaje, en forma de agradecimiento, a Adela del Moral, y por un contundente tango contra la turistificación.

El coro 'Pachamama', dirigido por Pili Tejada y con la autoría en música de Rubén Cao, pasa por las manos del equipo de Pinceladas en peluquería y maquillaje que ha hecho un trabajo muy respetuoso ya que no hace falta racializar la tez cuando con la escenografía de Quattro´s y los disfraces cosidos por Mercedes Mariño y con detalles de Ale Mariño se entiende perfectamente las culturas andinas a las que representan.

'We can do... Carnaval!'

En el freidor del Mentidero destacan una serie de cabezas tocadas con pañuelos rojos. Algunas maquilladas ya, otras, en proceso, algunas ya con el traje azul de trabajadora puesto, incluso hay alguna pequeña y futura carnavalera luciendo tipo... Las comparsistas de 'We can do... Carnaval!' también pasan las horas en el Mentidero a la espera de repetir "la gran experiencia" que vivieron en su pase preliminar.

"Pues nosotras nos hemos sentido muy felices y yo, a nivel personal, pues imagínate, me he demostrado que era capaz de hacerlo. Hemos recibido muchos mensajes de apoyo de amigos, de veteranos carnavaleros, de otros compañeros... Estamos muy emocionadas", detalla Marta Ortiz que sólo espera "poder pasar otra bonita noche de Falla" y que "el mensaje de su comparsa" (tan necesario) resuene alto y claro en el templo.

La autora de esta agrupación, la primera de procedencia gaditana compuesta íntegramente por mujeres, también ha contado para el maquillaje con una de sus componentes, Sandra Roa, la costura de Juani Bustillos, el envejecimiento y detalles del tipo de Sonia Espinosa de Achicarte y la peluquería de Macías Graván (Jesuli).

'Los Paco Alga'

Sólo hay que cruzar la plaza, para que las comparsistas de Ortiz se encuentren con los chirigoteros del Barrio. El camino lo recorren algunos de los carnavaleros de 'Los Paco Alga' que acuden a saludar a sus compañeras a las que, de hecho, relevarán en las tablas del Falla.

"Sí la verdad que lleva esto todo el día animado", valora Javi García Javi el Ojo uno de los autores de la chirigota que fue finalista en el certamen de 2020. "Nosotros somos una chirigota que no tenemos mucha repercusión en las redes, en parte culpa nuestra porque la verdad es que no las trabajamos nada, pero lo que nos ha llegado del boca-oídos son buenas sensaciones de nuestro pase preliminar", explica el chirigotero apostado en la puerta del local anexo a Casa Tucho.

En el interior, el equipo de Doble M se afanan en las barbas de los carnavaleros, donde se concentra el mayor trabajo de maquillaje de estos Paco Alga, que cuentan con la escenografía de Hoko y una chaqueta (con el precioso detalle de las frases pronunciadas por el cuartetero Emilio Guitiérrez Cruz El Libi) confeccionada por la Aguja Veloz.

Los Paco Alga, las We Can, los Pachamama se cruzan, se ríen, se fuman un cigarro, se toman una copa... Esperan y esperan... Y con cada suspiro que exhalan para matar el tiempo, vive la plaza del Mentidero.