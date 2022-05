Antonio Bayón: "Las ganas son las que nos han hecho hacer esta locura en tan poco tiempo"

Cuando el coro de los Estudiantes irrumpió en la categoría de adultos del Concurso Oficial de Agrupaciones de Cádiz desde la cantera, una bocanada de aire fresco recorrió la modalidad que, con estos jóvenes, se despeinaba, se divertía y se alocaba. Un nuevo coro había llegado para quedarse y para, pronto, escalar etapas en el Concurso. Antonio Bayón, su letrista, nos habla de sus chicos y chicas, familia ya, y del camino pedregoso que han tenido que transitar este año para que ‘Pachamama’ se materialice esta noche en el Gran Teatro Falla.

–¿Fue complicado tomar la decisión de participar en el Concurso?

–Mucho. Primero porque somos la modalidad que más dificultades tiene en este aspecto por el número de integrantes. Teníamos que agrupar a mucha gente en espacios que..., bueno, ya sabemos los locales de ensayo cómo están. Y nosotros hemos tenido el hándicap que, a medida que se ha ido liberalizando el tema de accesos, llegó un momento en que la Junta de Andalucía le dio potestad a los centros escolares para que ellos decidieran si querían seguir abriendo sus puertas para los ensayos. Y nuestro colegio fue uno de los que se mantuvieron más reacios. Así que nos pusimos una fecha en rojo y, mientras, fuimos insistiendo hasta que por fin lo autorizó el Consejo Escolar y eso nos ha demorado, quizás, un poquito más que el resto. Sabíamos de compañeros que habían empezado y nosotros no. Y, por supuesto, la decisión se toma en consenso con el grupo porque yo no puedo decidir por nadie y la gente tenía que ser consciente del riesgo que tomaba cada uno.

–¿Pusieron algún tipo de medida de seguridad durante los ensayos?

–Nosotros, por la premura de tiempo, lo que no podíamos hacer era ensayar por grupos reducidos pero donde ensayamos, que es en el colegio Carlos III, afortunadamente es muy amplio y tiene una parte al aire libre. Eso nos ha permitido poder ensayar todos a la vez respetando el distanciamiento y, al principio, evidentemente con mascarilla.

–¿El tipo de este año era el que tenían pensado o se cambió por el tema de fechas o del tiempo de ensayo?

–Mientras que algún año rescatamos alguna idea del baúl, esta vez no teníamos nada. Entonces sí es verdad que cuando nos empezamos a plantear el tipo nos costó dar con una idea y cuando nos decidimos pues al final no es esta que vamos a sacar. No la hemos hecho, principalmente, por el tiempo para desarrollarla porque requería mucho trabajo de artesanía y de costura y han sido los mismos profesionales los que nos echaron el freno. Pero, bueno, está ahí aparcada...

–Pues hábleme de ‘Pachamama’...

–Es una idea de Pili (Tejada), la directora, que me comentó que tenía el nombre en la cabeza desde hace tiempo y cuando escarbamos en la idea pues nos gustó mucho ya que entendíamos que para este 2022 teníamos que presentar un coro muy alegre y colorido. Que si nosotros ya de por sí lo somos, aún más. Este año es para dar un mensaje muy esperanzador, muy optimista y muy alegre.

–¿Es algo más especial pisar las tablas del Falla este año?

–Tanto que a mí me hubiera gustado abrir el Concurso. Esta pasada semana estuve viendo la cantera, sabes que venimos de ahí y siempre nos gusta echarles un ojito, y estaba deseando ver la primera agrupación que abría el Concurso por las sensaciones que nos podía transmitir. Y en adultos es que me hubiera encantado abrir porque tenemos tantísimas ganas... De hecho las ganas son las que nos han hecho hacer esta locura en tan poco tiempo. Han podido más las ganas que, quizás, la razón.

–Expectativas. ¿Cómo ve la modalidad en este 2022?

–A ver, hay pocos coros en Concurso (son 10 en liza) y sobre el papel todo el mundo hace sus cuentas, aunque a mí nunca me haya gustado eso porque, precisamente, cuando nosotros pegamos con ‘La Reina de la noche’ las rompimos. Efectivamente en 2020 se comprobó que había un ramillete de coros buenos para entrar en la Final, nos quedamos nosotros fuera y ‘Los garabatos’ que para mí fueron dos coros que, perfectamente, podían estar en la Final, estoy convencido de eso. Para esta año, es verdad que no está Nandi, es verdad que no está Julio, pero a mí me gusta pensar que eso no te asegura nada, al igual que la partimos nosotros, cualquiera puede romper la baraja. Además pensar eso hace que no te duermas y que siempre estés intentando superarte. ¿Expectativas? Te remito a nuestra frase de siempre, Estar en el concurso hasta que nos echen, siempre respetando al rival pero siendo competitivos, que nadie se presenta a una carrera para quedar el último. A un Concurso tú te apuntas para competir y, luego, disfrutamos. De hecho, nosotros que lo pasamos tan bien en el coro, hacemos del disfrute una de nuestras armas.

–Varios son los cambios de este año en este especial Concurso, uno de ellos es la eliminación de la fase de cuartos. ¿Le gustaría que fuera una decisión permanente?

–No, qué va. Yo en fechas normales apostaría por el formato normal. Entiendo que este Concurso se ha montado de esta forma por las circunstancias, y los números le han dado la razón pues se preveía una baja inscripción. Es que era un absurdo porque con unos cuartos este año iban a pasar más de las que se quedaban fuera. Pero para otros años limitaría mucho la posibilidad de muchas agrupaciones de ir avanzando en el Concurso. Nosotros no pasamos en un año de estar en preliminares a estar en la Final. Si quitamos esa fase creo que a muchas agrupaciones le ponemos el escalón todavía más alto y nos podemos perder propuestas interesantes. Lo que sí me gustaría que se mantuviera de este Concurso de 2022 es el arrastre de puntos de preliminares. Es que si yo voy a un Concurso y en la primera que tengo, me resbalo eso me tiene que penalizar. Hay que competir desde el primer día y eso tiene que quedar reflejado en la puntuación desde el primer pase.

–El coro es una modalidad muy generosa porque rentable no es, ¿no?

–Totalmente. En el coro todo el que sale no se lleva un duro. Cualquier corista, por muchos premios que consiga, luego está limitado a que es raro que salgan actuaciones fuera. A un corista le cuesta dinero salir. Así que yo lo entiendo como afición pura. Y me parece muy lícito el que gane dinero, y lo aplaudo, porque hay mucho arte en Cádiz para explotarlo, pero la realidad que tenemos en el coro es que nos cuesta dinero.

–¿Qué cree que le falta a la modalidad para tener más enganche con el público general?

–Yo pienso que la modalidad de coros es la que más diversidad aporta porque hay muchos estilos de coros que son reconocibles, y que así lo señala el aficionado, está el coro-musical, un término que a mí ya es que me ha dejado de importar, coro clásico, coro más humorístico... Y si con todas esas opciones no se ha podido enganchar lo único que puedo pensar es que no se ha llegado a prestar atención a la modalidad sino que habrá quien se deja influir por los estereotipos y la frase hecha de “uy, un coro, paso”. Es la apreciación que tengo porque no le encuentro lógica ya que coros hay para casi cualquier gusto. El coro, desde luego, no puede hacer más para gustar.

–Los coros han sido pioneros en la incorporación de la mujer al Concurso. Pero, a nivel competitivo, ¿es más complicado para una agrupación que cuente con mujeres llegar a las primeras posiciones hoy día?

–Este año, por lo que yo calculo, creo que menos 2 o 3 coros los demás están compuestos con mujeres en las voces, que era una cosa impensable no hace tanto tiempo. Pero, por otro lado, es cierto que la gente se ha acostumbrado a escuchar de una manera las agrupaciones que le chirría cuando suenan de otra forma. Personalmente pienso que hoy día en una comparsa conformada sólo por mujeres o conformada por ambas voces puede haber igual o mayor calidad que otras que llegan a puestos altos. Lo creo porque nuestro coro es así y la riqueza vocal que puede dar esa combinación de voces de hombres y mujeres no es comparable. Mira un coro, por reglamento, tiene que afinar a tres voces mínimo, han quitado hasta los de bajo, y nosotros, lo más normal, es que afinemos a 5 o 6 voces, porque dentro de las voces de hombres tenemos las más graves, las medias y las más agudas e igual caso entre las mujeres. Esa riqueza no se puede tener en un grupo sólo por hombres o sólo por mujeres. Así que de verdad yo apostaría siempre por grupos con voces combinadas, creo que es mucho más interesante. A lo mejor es verdad que no llegamos a ese nivel de potencia del coro de Pedrosa o de Julio, que yo de verdad me quedo embobado cuando los escucho, pero también me quedo embobado con el de Luis (Rivero) y el mío. Ellos tienen esa potencia y nosotros tenemos la riqueza vocal. Y no es comparable. Pero sí, es complicado llegar... Fíjate, los otros días lo estaba hablando con un amigo, desde ‘Watussi’ (1987) el siguiente coro de hombres y mujeres que ganó fue ‘El mayor espectáculo del mundo’ (2017) y de uno a otro pasaron 30 años... ¡30 años! Y desde que había dos coros de hombres y mujeres en la Final, pasaron desde ‘El asalto de Cádiz’ y ‘Oh Cádiz’ 1996 a esa final nuestra con ‘El mayor espectáculo del mundo’. Fíjate si nos cuesta a los coros, pues imagina a las demás modalidades.

–Hablando de otros coros, ¿en casa ha habido algún año pique con su hermano Juan Carlos (integrante del coro de Julio Pardo)?

–(ríe) Al revés. La primera persona que me llamó cuando alcanzamos por primera vez la Final fue mi hermano y la primera vez que él llegó a la Final el primero que lo llamé fui yo. Siempre estamos animándonos, cada vez que terminamos una actuación la comentamos, así que pique ninguno.

–Ahora le pregunto por ‘el hermano’ en el dúo creativo. ¿Qué tal con Rubén Cao en este especial año?

–Pues con Rubén y, también con Pili, es que genial porque nosotros es que vamos todo el año juntos. Y sobre ‘Pachamama’ la verdad que Rubén tenía el tango en la cabeza pero no lo empezamos desarrollar hasta que decidimos tirar adelante. La relación con Rubén a este nivel de Carnaval es que nos adaptamos el uno al otro. A lo mejor en un cuplé o un estribillo le pido una frase más o al revés. Es que después de tanto tiempo (desde ‘Los bacanales’, 2014, Cao toma las riendas de la autoría musical del coro) estamos hechos el uno al otro. Yo sé más o menos por donde puede tirar, las partes donde tengo que apretar en letra... Tenemos una relación creativa muy fluida. Es que este coro arranca en juveniles en 2006, que se dice pronto, ya ahí estaban Rubén, Pili y Carmen, la directora de orquesta.

–Hábleme del tango del coro de los Estudiantes

–Dentro de lo que hemos hablado de la diversidad del coro hay un aspecto en el que todos coinciden, el de respetar lo más fidedignamente posible el tango del Carnaval. Creo que es la única pieza en la que no hacemos ninguna locura, precisamente por eso. En el resto de piezas nos vamos a donde nos mande el tipo, porque si no, te vistes de cualquier cosa, pero en el tango no. Incluso en disposiciones que hemos hecho en escena más desarmadas, ha llegado el tango y nos hemos montado como un coro tradicional. A esa composición todos le tenemos un respeto especial. Y a nivel de letra, que es de lo que mejor te puedo hablar yo, en mi opinión es un desperdicio realizarlo en forma de piropo con todas las necesidades que encontramos y todas las denuncias que podemos hacer. El tango es donde me explayo, donde procuro que mis opiniones queden claras y donde se condensa el mensaje del coro.

–¿Hay líneas rojas?

–No, yo no me las pongo y, de hecho, tengo la suerte de que, hasta ahora, el grupo tampoco me las ha puesto. Ya te digo que, hasta ahora, las letras que he llevado siempre han sido aceptadas. En un grupo de 50 personas es normal que existan opiniones distintas, incluso a nivel de sensibilidades políticas, pero es que yo no me caso con nadie, yo tengo un ideal político pero si tengo que criticarlo porque creo que quiénes lo representan no lo hacen bien, pues lo he hecho. Nosotros hemos hecho tangos contra la pederastia en la iglesia, contra el obispado, y hay gente que puede ser más creyente o que a lo mejor tienen otros argumentos con esos temas, pero lo han cantado y lo han defendido porque entienden que estamos en un Concurso y, a fin de cuentas, tienes que defender la expresión que hace tu autor.

–¿Qué sintió en su primera Final alcanzada?

–Nosotros nos dimos cuenta de que había algo especial con ‘La Reina de la Noche’ a las cuatro primeras frases de la presentación porque empezábamos a oscuras y hay un momento que rompe la luz coincidiendo con una parte de música muy potente y el estruendo que yo escuché en el Falla no lo había sentido nunca. En ese momento notamos que había pasado algo. Y alguna vez hemos conseguido levantar al público con una letra de tango pero el final de la actuación, el teatro entero de pie, pues ahí... Fue imborrable.

–Un deseo para este Carnaval 2022

–Que transcurra como cualquier otro. Que vaya bien el Concurso, que haya gente en la calle disfrutando con la normalidad que teníamos. Un Carnaval de la normalidad.