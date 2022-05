Las mejores frases del 'Libi' acompañan a 'Los Paco Alga'

Autores y componentes de la chirigota 'Los Paco Alga' son carnaval puro de Cádiz, de esos que no olvidan a quienes hicieron este "puchero que ahora nos comemos todos", como dijo Enrique Villegas en aquel enorme pasodoble a 'Fletilla' de 'Pescadores fenicios' (1987). De los que reverencian -y respetan- a quienes fueron capaces de poner el Falla del revés con solo abrir la boca. Como le ocurría a Emilio Gutiérrez Cruz 'El Libi'. Y del genial cuartetero ha elegido 'Los Paco Alga' sus mejores frases para que sus componentes las luzcan en la espalda.

"Lee pa ti picha, lee pa ti" o bien "Y si no hace crec no es Matutano", de 'El velatorio' (1988). O aquello que le soltó a Martínez Ares en el 94 vestido de Papa, riñéndole por el pasodoble al pontífice el año anterior con 'Los miserables': "Qué te creías, que no iba a venir?, po te joe que ya estoy aquí".

No falta una de sus máximas sentencias, con carga de profundidad al mundo de la comparsilandia: "Que de tontería pa salir en el carnaval". O cuando imploró al cielo "Gran Poder, ayúdame en el cuplé" en la chirigota 'Sevilla tuvo que ser, miarma' (1997). También "cuidado con el cable neutro", cuando iba de capataz de un paso en 'El movimiento del 36' (2006) junto a Manolo Santander. Ahí también soltó "cuidado con el cartel del Fanta". Y entre las perlas, una como esta: "Julio Pardo eres el camión del Coca Cola, na má que tienes refrescos".

Frases para el recuerdo de quien marcó una época en las tablas del Falla, haciendo en cada momento lo que le daba la gana, que al fin y al cabo en eso consiste el Carnaval.