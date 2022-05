La segunda semifinal del COAC 2022, en directo

20:34 h. Buenas tardes. La segunda semifinal ha arrancado ya con la actuación de la chirigota infantil vencedora en su modalidad 'Las Lolas lolitas', que está recibiendo el cariño de un público entregado.

El COAC 2022 sigue su curso con la segunda sesión de la segunda etapa de esta carrera de coplas que tendrá su punto y final el próximo 3 de junio. Así, la fase semifinal continúa esta noche de sábado con muchos de los grupos que causaron una gran sensación en su estreno, además de la siempre esperada comparsa de Antonio Martínez Ares, 'Los sumisos'.

El certamen lo abrirá, al igual que el viernes, otra de las agrupaciones ganadoras del Concurso en su categoría infantil, en este caso, los triunfadores de la modalidad de chirigota, 'Las Lolas, lolitas'; para comenzar con la competición, propiamente dicha, con el coro de los Estudiantes, 'Pachamama', la comparsa de Marta Ortiz, 'We can do... Carnaval!' y la chirigota del Barrio, 'Los Paco Alga'.

Les seguirán la comparsa de la cantera, 'Después de Cádiz, ni hablar', la chirigota liderada por José Molina (y su madre) 'Entre sábanas, selvas y ríos, este año nos vamos al Rocío' y cerrará sesión 'Los sumisos' de Martínez Ares.