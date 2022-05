Semifinales COAC 2022: ¿Quién canta hoy sábado 28 de mayo en el Falla? Segunda sesión

La segunda semifinal del concurso llega hoy con algunos de los grupos que causaron buenas sensaciones en la primera fase y con la siempre esperada comparsa de Antonio Martínez Ares para cerrar la sesión que abrirán los más pequeños con el primer premio infantil de chirigotas. Las comparsas de la cantera, la de Marta Ortiz con 'We can do' y la chirigota 'Los Paco Alga' serán más alicientes para la sesión del sábado.

Orden de actuación

20:30 horas Chirigota infantil, primer premio 'Las lola lolitas'.

21:00 horas. Coro 'Pachamama'. El coro de Los estudiantes se presenta con un tipo que invita a explotar un apartado musica en el que se mueve como pez en el agua y que combinan con la rotundidad de sus tangos. El grupo más joven de la modalidad cuenta con tres finales en su curriculum -en 2020 no estuvo- y hoy luchará por volver a cantar el viernes. En el Jurado Diario están en tercera posición de 220 puntos. Valoración del Diario del Carnaval: buena.

21:45 h. Comparsa 'We can do... Carnaval'. El grupo con la autoría de Marta Ortiz tomó el escenario con un discurso feminista cantado al completo por mujeres y una propuesta que hizo dejó buenas sensaciones en la primera actuación de este nuevo grupo, con una música sencilla y alegre en los pasodobles. El Jurado Diario le dio 196 puntos. Valoración del 'Diario del Carnaval': Aceptable.

22:30 h. Chirigota 'Los Paco Alga'. La chirigota del Barrio luce en un primer pase en el que hacen gala de un humor basado en las cargas carnavaleras y con la novedad de la música de Tino Tovar en los pasodobles. El Jurado Diario los coloca en cuarta posición con 224 puntos. Valoración del 'Diario del Carnaval': Buena

23:15 h. Comparsa 'Después de Cádiz ni hablar'. La comparsa de Piru y Tomate alcanza la madurez interpretativa, dejando atrás la imagen melosa para adquirir la garra necesaria. Lo hacen con una idea que saben desarrollar como homenaje al pasado y explicación de lo que significa el Carnaval, a lo que unen algunos ramalazos ochenteros en el popurrí que le dan empaque. El Jurado Diario le dio 224 puntos en el primer pase, en octava posición. Valoración del 'Diario del Carnaval': buena

24:00 h. Chirigota 'Entre sábanas, selvas y ríos, este año vamos al Rocío' La chirigota de Alvarado, Vergara y Molina hizo acto de presencia a modo de tribu africana y presentó un repertorio que aunque repiten muchos tics conocidos, les han ido funcionado hasta la fecha para llegar fácil al público. Emocionaron con un pasodoble a la madre del Molina, que también sale en la chirigota. Jurado Diario les ha ubicado en undécima posición, con 186 puntos. Valoración del 'Diario del Carnaval': Aceptable

24:45 h. Comparsa 'Los sumisos', La agrupación de Antonio Martínez Ares causó una gran sensación en el Teatro Falla en preliminares. Con una propuesta que suena a su etapa anterior –especialmente en los pasodobles–, la agrupación llegó con una enorme carga de profundidad que ha servido para marcar territorio y mantenerse ahí arriba. El Jurado Diario le otorgó el tercer lugar con 233 puntos. Valoración del 'Diario del Carnaval': Muy buena