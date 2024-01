Pepito el Caja: "El año que fui presentador de sala me gustó que Miguel Ángel Fuertes me dijera que nada más mirarnos nos entendíamos"

El humorista y presentador de Onda Cádiz José María Moreno 'Pepito el Caja' tiene claro qué quiere contar de Miguel Ángel Fuertes para seguir dando contenido a esta sección con la que 'Diario del Carnaval' quiere homenajearlo por ser su último año como regidor de escena. Tras años trabajando en el coliseo gaditano, Pepito atesora varias anécdotas, pero se queda con "una frase muy bonita que me dijo el año 2015, que no trabajé en Onda Cádiz, pero sustituí a Pepe Bablé como presentador de sala. Pues aquel año me dijo que nada más hacía falta mirarnos para entendernos", rememora.

Así que a partir de aquel momento en el que los propios requerimientos del trabajo en el Teatro Falla los acercó en la escena "nació una amistad muy bonita, porque es fácil ser amigo de él".

También apunta el comunicador, que este año está también presente en el Falla como autor de la chirigota 'Los del Canal Sur', que "profesionalmente tengo que decir que es un enamorado del trabajo, ahí está el primero siempre, cuidando que todo le vaya bien a cada agrupación". Particularmente, añade, "es la valeriana de la cantera, cuando los niños están nerviosos él siempre les dice que da igual que la gente grite, que empiecen cuando les indique, y los niños se calman, y también tengo que decir que hace un gran papel con los grupos que vienen de fuera, para que se sientan acogidos, se lo pone fácil para que estén lo más cómodas posibles".

Un regidor de escena del que también destaca la vitalidad y energía que transmite, además del buen rollo "pues es muy bromista", sin dejar atrás "la modestia, ya nos ha dicho que no quiere homenaje, ni siquiera deja claro si se jubila porque no quiere protagonismo pese al gran protagonismo de su trabajo".