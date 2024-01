Pepito El caja: "No es fácil el consenso de cuatro autores, pero tenemos en común querer hacer reír"

José María Moreno o ‘Pepito El Caja’, como se le conoce popularmente, es sin duda un malabarista del humor. Lo maneja con soltura a la hora de dinamizar el ambiente del Falla ante el micro de Onda Cádiz, en su propio espectáculo con el que ya está girando, y ahora le toca coger el pulso al teatro nada menos que como autor de chirigota. Lo suyo es hacer reír, humor sin límites y en todas las facetas con las que el carismático comunicador se va atreviendo. Una experiencia esta última, la de coautor de la agrupación ‘Los del Canal Sur’, que vive junto al periodista Luis Rossi, el hasta ahora autor de la chirigota del Barrio, Marco Romero, y Diego Letrán, con la música de Mario Rodríguez.

–¿Qué diferencia hay a la hora de hacer humor para su propio show frente al del la chirigota?

–La diferencia es que en mi espectáculo yo voy marcando mi ritmo con mi música y mis silencios, y ahora estoy encorsetado en una estructura, es otra dinámica que no puedo modificar porque hay doce personas que tienen que hacer lo mismo.

–¿Pero se siente cómodo en esta dinámica?

–Sí, claro. Me siento muy cómodo y, además, que no estoy solo ni parto de cero, es un grupo que ya tiene su recorrido con Luis Rossi y Diego Letrán, yo me he incorporado por último. Viene de la cantera, aunque este es su tercer año en adultos, pasando a cuartos en el pasado concurso. Cuando surgió el tema y me incorporé ya estaba la idea del tipo, y a partir de ahí he aportado todo lo que he podido.

–Como componente ya salió en ‘Los preparaos’

–También participé como autor del estribillo, algunos cuplés y aportaciones en todo el repertorio, aunque no de forma oficial.

–Teniendo en cuenta la experiencia de cada autor, ¿Qué papel desempeña cada uno? ¿Le echan cosas para atrás?

–Al final la chirigota lleva una idea o una inercia y somos cuatro. No es fácil ponerse de acuerdo porque tú escribes lo que se te ocurre y crees que es lo mejor, que es novedad, pero no todos tienen que verlo así. Al final es cierto que el tiempo va posicionando todo, pues a veces en cuestión de días lo ves de otra manera. Decir que no solo se trata de los cuatro autores, también está el grupo, así que a priori no es fácil llegar al consenso, pero lo hemos ido consiguiendo y es porque todos teníamos algo en común: la idea de hacer reír.

–Hacer reír con una chirigota de corte clásico. ¿Cómo se ha amoldado a ella?

–El humor entra en todos lados. Desde la chirigota más clásica a la más moderna como la del Selu, que tiene 30 años ya (ríe). La cuestión es que tiene que hacer reír y divertir, tiene que llevar un mensaje, ironía, pero en esto hay una lucha. Es decir, cuando uno se dedica al humor y vende una entrada se enfrenta a un público que sabe a lo que va. Pero el público del Falla es distinto porque acude a un espectáculo variado, y está el que le gusta tu estilo, y el que no, el que prefiere chirigota a comparsa, o un coro. Y lo que tú quieres es escuchar risas cuando llevas una chirigota, quieres llegar a todos, sobre todo en los comienzos como es el caso de este grupo, que nunca ha llegado a semifinales. Tienes que ir haciéndote tus seguidores y ahí estamos, en esa línea, y esa es la lucha, la disputa, el tipo de humor que ofrecemos entre todos, si acudimos a lugares comunes del humor que sabes que no fallan o a otros. Y cada uno ha aportado lo mejor que se le daba y estamos contentos con el resultado. Pero finalmente es el público el que marca las directrices.

–¿Qué le pone más nervioso o le impone más?

–Esto me impone más. Pero lo bueno es que son nervios, no ansiedad porque no se trata de pasarlo mal. En mi trabajo, de hecho, he aprendido a gestionarlo con ayuda incluso de psicólogos, y ahora me afecta menos si algo no gusta tanto. Me lo he trabajado, igual que vamos al gimnasio para cuidar el cuerpo también está bien cuidar la mente. Y lo de ahora no dejan de ser nervios, la curiosidad de saber cómo irá, pues al final lo más importante es que lo hemos hecho con mucho cariño, ha quedado simpático, bien cantado y creo que va a ser un año bonito, aparte de la clasificación del COAC.

–¿Y cómo va a compaginar su trabajo en Onda Cádiz con el momento de su chirigota?

–Pues corriendo. Además que el momento previo a salir es mi momento en Onda Cádiz en el teatro, antes de presentar en sala pues no estaré, pero luego iré por detrás a saludar. Me dice la gente que si voy a animar justo ahí, pero lo del ambiente del Falla es muy ramdon, como dice mi hijo ahora. Como quieras tirar y el teatro tenga la tensión baja no hay manera, mientras que en otras ocasiones lo haces del tirón. Yo haré mi trabajo como hago siempre, sin diferencias y estaré expectante al momento en que se abra el telón.

–Teniendo en cuenta la autoría se espera mucho de la chirigota. ¿Cómo lo afrontáis y cuáles son las aspiraciones?

–Sí es cierto que te genera una curiosidad también por la mezcla en la autoría, pero no hubiera sido posible sin el trabajo anterior que viene hecho. Luis es una pieza clave y junto a Diego Letrán ha mantenido la esencia de la chirigota, que además cuenta con la música de tan bonita de Mario, y ahora nos sumamos nosotros. El resultado ha sido una chirigota clásica que no renuncia a la risa.

–¿Qué espera de este concurso y de este Carnaval?

–Buen rollo. Creo que va a ser un concurso en el que agrupaciones menos conocidas van a dar el saltito. Hay grupos nuevos en comparsas y en chirigotas, como la nuestra, que creo que este año lo hará. Y del Carnaval pues disfrutarlo, te adelanto que Marco y yo vamos a sacar un romancero para la calle, por ahí estaremos .