Martínez Ares: "Si al escenario del Falla le pusieran Miguel Ángel Fuertes 'El Salmendro' sería muy bonito"

Aunque asegura que no tiene "una memoria que registre muy bien las anécdotas, ni mucho menos", Antonio Martínez Ares no duda ni un segundo en sumar sus palabras y su "reconocimiento" a la figura de Miguel Ángel Fuertes en esta sección que Diario del Carnaval ha querido dedicarle en su último año como regidor de escena del COAC tras una merecida jubilación. Es más, el que es uno de los más laureados autores de comparsa de la era contemporánea, no sólo le dedica buenas palabras al Salmendro, también propone una idea.

"Miguel siempre ha sido una persona hermosa con todos los que hemos pasado por el Falla, es más, si al escenario del Falla le pusieran su nombre sería muy bonito", idea el comparsista que este 11 de enero, tercera función de la fase preliminar, estrena 'La oveja negra'.

"Yo creo que Miguel es la persona más empática que he conocido en los momentos de más tensión. Es la persona que siempre ha sabido resolver problemas cuando quedaban los diez minutos de rigor para montar todo en el escenario, sabía resolver perfectamente con todo el equipo de tramoya, que eso es otra cosa, que también merecen un premio", valora Martínez Ares que confía en que Miguel Ángel Fuertes "aunque protocolariamente se jubile, creo que siempre va a estar ahí con nosotros".

Hablar de Miguel Ángel le activa el hiocampo y se ilumina. "Mira, me estoy acordando un año, no te podría decir cuál, que a dos minutos de tener que estar todo montado me dice Miguel Ángel, ese bastidor no entra, y yo, que cuando estoy nerviosísimo lo que hago es decir, a la mierda todo, yo lo que quiero es que se abran las cortinas y ya, pues le digo, pues si no entra, que no se ponga. Y él me miró y con esa sonrisa imborrable me dijo, venga Antonio, como tú quieras, tampoco pasa nada. Y, no sabes lo que tranquiliza eso, gente que te sume más que que te reste en un momento de tensión. Luego se resolvería o no, pero su mirada fue como decirte eso, no pasa nada, lo importante es lo importante, nada es un drama", relata.

"¿Que El Falla y la gente que hemos hecho Carnaval le debemos a Miguel que todo haya salido siempre a pedir de boca? Sí, sin duda. ¿Y que a lo mejor en el Falla, como pasa en el Pay Pay que el escenario se llama Javier Ruibal, el escenario se llamara Miguel Ángel Fuertes 'El Salmendro'? Pues no estaría mal...", insiste uno de los grandes copleros del Carnaval de Cádiz.