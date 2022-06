Noche de viernes de Carnaval: Los coros se agarran a la Plaza

A las diez de la noche, en el Rincón Gastronómico de la Plaza de Abastos era misión casi imposible encontrar un sitio para sentarse. Resguardados del levante, era un buen lugar para tomar una cervecita bien fría y una tapa de cualquiera de los puestos ante una noche más que calurosa. Fuera, más de una docena de coros rodeaban este lugar en una imagen que se volvía a repetir antes de lo esperado –regresará el domingo– . Con una panorámica más agradable que el lunes, aunque ni mucho menos con las aglomeraciones de los viejos tiempos u otros Carnavales, los grupos empezaban a ofrecer sus coplas huyendo del viento.

Y es que esa fue la causa del traslado de los coristas desde el Paseo Marítimo, donde estaba previsto el carrusel, a su rincón de referencia, en una decisión tomada por la tarde “como consecuencia de las previsiones meteorológicas, al esperarse fuertes rachas”, según apuntaba el Ayuntamiento en un comunicado.

Así, desde la calle Londres, las antologías del coro de los niños y Julio Pardo se llevaban los primeros aplausos. Frente al supermercado lo hacía ‘Químbara’ y junto al Merodio ‘La fábrica de conservas’. Detrás, junto al arco Garicochea, sonaba con fuerza el estribillo de ‘Los babeta’, que ya ha vuelto a su batea tras hacer algunos pases a pie, y camino de Pecino, el coro de Mérida, ‘Su majestad’, con luces y guitarra eléctrica era seguido con palmas cantando su rockera presentación. Con chanclas, con disfraces o varias despedidas de solteros con camisetas donde declaraban sus intenciones de emborracharse, había mucho turista escuchando coplas ya sea allí o en Correos, por ejemplo, con los grupos que empezaban a pasar por sus escalerillas. La primera, la comparsa de Fran Quintana, ‘El club de los ignorantes’.

Porque además de los coros, por los alrededores de la Plaza, mucho trasiego de personas desde San Juan de Dios hasta el mercado, se movían distintos grupos callejeros y oficiales, como la chirigota ‘A vivir que son dos días’ o la comparsa ‘Me meto o no me meto’. También por el Pópulo, con cola para cantar en el arco, se preparaban ‘Los Paco Alga’ y ‘Los veleros una comparsa de toda la vida’ mientras daba su pase una ‘ilegal’. Vacía estaba, al menos sobre esta hora la Torre Tavira y la zona de Sagasta, que en esta semana no ha tenido el ambiente de otras ocasiones.

Pero aunque el Carnaval de verano no ha tenido el público del de febrero, la llegada del fin de semana ha animado las noche como ya se empezó a notar en la del jueves. Los coros compartían cartel con otros puntos del centro, como la Viña y el Mentidero, que empezaron con gran ambiente las finales de sus concursos anoche.