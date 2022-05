El Molina: "A Antonia, mi madre, hay que ponerla en un pedestal"

Como el mismísimo David, hace ya unos pocos de años que José Antonio Molina le echó arrestos y se puso delante de un público que se decía impío con las agrupaciones que pisaban las tablas del Falla de más allá de Puerta Tierra. Sin embargo, sin miedo, con dos coloretes y un taratachán auténtico como la más infalible onda, El Molina no falló en el tiro y le dio en pleno corazón a la afición carnavalera que siempre espera a la chirigota de los Molina con ilusión e interés. Pero este año, en un más difícil todavía, el David también se vuelve Miguel Ángel y presenta este jueves a Concurso su propia chirigota, ‘Entre sábanas, selvas y ríos... este año vamos al Rocío’, con la colaboración de José Antonio Alvarado, Juan Carlos Vergara y Jaime Rodríguez y con la dirección de alguien muy especial...

–Para ser chirigotero, ¿hay que tenerla de mármol?

–Hombre, hay que tener un poquito de arte, ¿no? Pero sobre todo mucho amor por el Carnaval, mucha pasión, que te guste mucho esto.

–¿Qué tendría que pasar hoy para que su estreno alcanzara la perfección?

–Pues mira disfrutar muchísimo, que nosotros lo pasemos bien y la gente. Si yo veo que la gente se lo pasa bien con nosotros pues te puedo decir que sería la noche perfecta. No hace falta más.

–¿Muchas piedras en el camino para llegar hasta aquí este año?

–Ojú si yo te contara... Ha sido difícil sí. Hacer esto por nuestra cuenta, partir de cero porque, como sabes no salgo con mis primos este año, y empezar así sin nada... Imagínate la que hemos pasado...Sin fondos ninguno para pagar el tipo... Pero bueno estoy contento con el resultado, muy contento.

–¿A quién pondría en un pedestal de su grupo?

–A Antonia, mi madre. Más chirigotera no la hay, ni con más arte. Ya la vais a ver. Ella ha salido otras veces con el coro del Alemania pero ella es chirigotera pura, la más chirigotera del mundo. Te puedo decir que eso ha sido lo más bonito, no sólo de este año, sino de toda mi vida carnavalera, cantar con mi madre es lo mejor que me ha dado el Carnaval hasta ahora.

–¿Quién es su Goliat este año?

–Yo mismo. Yo me tengo que vencer a mí mismo, voy a intentar superarme. Es algo que siempre hago, en Carnaval y fuera del Carnaval, yo me entrego siempre.

–¿Musa o creador, qué prefiere?

–Pues paso pregunta porque no sé qué contestarte. En los dos papeles está uno bien.

–¿Qué rincón de Cádiz es para llevarlo a un museo?

–El puente Canal, la playita de abajo también.

–¿Y de Chiclana?

–El poblado marinero de Sancti Petri.

–Todo cerca del agua, ¿eh?

–Sí, pero en verdad en el agua me mareo.