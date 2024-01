Carlos Pérez: “Llevaba tiempo queriendo sacar una chirigota en solitario”

–¿Es su primera experiencia haciéndose cargo de la confección de un repertorio?

–Completa, sí. En juveniles hice una con alguna chaval más, pero completa es la primera. Colaboré con la chirigota de Los Palacios; con Manolín y Sánchez Reyes he estado unos años, pero hasta ahora nunca me había hecho cargo de un repertorio por entero.

–¿Y qué tal la experiencia?

–Buena, muy buena. Ha sido relativamente fácil, porque todo ha venido de cara. Encontramos pronto un local de ensayo gracias a la familia Lainez, hemos financiado la chirigota rápido, tenía ganas de sacar esta idea y quizá por ello me han ido viniendo las cosas con facilidad. Todo ha ido rodado. Pensaba yo, antes de meterme en esto, que me iba a costar más. Me preguntaba yo solo: ¿dónde te vas a meter? ¿Seré capaz de hacer esto? Porque no es fácil hacer una chirigota en solitario, y más con el pequeño nombrecito, por decirlo de alguna manera, que tengo. La gente sabe quién soy, donde he salido, y espera un chirigotón. Lo tomo con responsabilidad y respeto pero a la vez muy seguro de lo que hago.

–¿Qué estilo de chirigota nos vamos a encontrar con ‘Los que salieron perdiendo’?

–Pues una chirigota clásica, no puedo despegarme de eso, es lo que he mamado y lo que he aprendido por estar tantos años con Manolo Santander, viendo cómo la creaba, cómo iba creciendo… Por todo ello no puedo hacer otra cosa. También es verdad que me gustaría darle un estilo un poco más canallesco, como hago a lo mejor cuando voy al Pay-Pay, que me invento las cosas y la gente lo acoge con cariño, que yo cambie la letra a un pasodoble de Martínez Ares, por ponerte un ejemplo. Pero que vamos a seguir la senda de la chirigota clásica es seguro.

–En su grupo hay gente veterana, como Francis o Emilito López. ¿Le ayuda eso?

–Yo digo que el grupo es un seguro de vida. No fallan los tíos. Es gente muy experimentada. El camino está siendo muy bonito y ya estoy pagado nada más que viendo a esta gente, que han salido con grandes autores, cantando pasodobles que se han quedado para la historia, y que ahora estén poniéndole voz a mis coplas. Ya eso es un regalo.

–¿Qué pasó para que se produjera esa escisión con el grupo de Manolín Santander y Sánchez Reyes después de años de éxitos?

–Pasar no pasó nada, no ha habido un motivo de peso para dejar la chirigota, simplemente que yo tenía esta idea encerrada, esta incertidumbre de sacar una agrupación yo solo. Era un reto, un sueño que tenía, si se le puede llamar así. No hay nada más.

–¿Cómo está viendo el Concurso?

–Al coincidir con los ensayos veo pocas cosas, pero lo que estoy escuchando me gusta. Tengo un serio problema, porque soy aficionado, me considero un buen aficionado ante todo, y a todos los compañeros les saco algo bueno.

–Usted que también ha sido cuartetero estará contento de ver cómo vuelven varios grupos a la competición.

–Sí, y me alegra muchísimo ver al cuarteto de Los Niños, con los que tengo recuerdos muy bonitos; Javi Aguilera, que también trae una cosa muy simpática, en fin, que comparado con el último año, que prácticamente estaba el Gago solo, hemos salido ganando.

–¿Le ha tocado algún grupo para volver al cuarteto?

–Alguna vez los Niños sí que me han pegado el toque, pero lo he aparcado porque terminé muy quemado, me quedé hasta calvo jajaja.

–Jajajaa… Eso le pasa a cualquiera.

–Sí, de la presión de los cuartetos, porque hay que estar muy ágil de mente, llevar cosas muy frescas, y esta gente metía las parodias con muy poco tiempo, ensayando de noche hasta las tantas, y yo con mi trabajo y mi familia no puedo estar todo el día pensando en Carnaval. Yo me llevé seis años seguidos haciendo chirigota y cuarteto, que me pongo a pensarlo ahora y me echo a temblar.

–Decía tras su actuación El Bizcocho que percibe cierta corriente de rechazo ante grupos de fuera. ¿Tiene usted esa misma sensación?

–La verdad es que no estoy de acuerdo. Si ahora mismo se sigue aplaudiendo a la gente de fuera como a ninguna, se sigue queriendo a agrupaciones de fuera muchísimo. Al revés. Él estuvo el otro día y la gente le dio un cariño enorme. Yo he visto la plaza de Fragela llena de gente para escucharlo. Si hasta lo han hecho Rey Mago del Mentidero, jajaja… Nada, no estoy de acuerdo.

–Ni yo. Pero si aquí ha cantado la chirigota de Santoña y se ha puesto el Falla como si hubieran actuado ‘Los borrachos’.

–Exactamente. Por eso te digo que no estoy de acuerdo y que a las de fuera se les da mucho cariño. Además, que yo no estoy en contra de que venga la gente de fuera y participen en el Concurso. Para nada. Sería poco honrado decir eso cuando luego me contratan de otros sitios y voy encantado. La gente de fuera, a mí entender, hace más grande el Carnaval de Cádiz.

–¿Estaría a favor de una preselección fuera del Falla?

-No lo sé. Creo que las preliminares dan mucho dinero a Cádiz. Quizá que el Falla fuera un premio, vale, pero desde luego cargarnos las preliminares, no.

–¿Cómo le gustaría que fuera el Carnaval de la calle?

–Me gustaría que hubiera menos botellones y que la gente viniera a escuchar coplas, que es lo que nos diferencia del resto de fiestas.