COAC 2024: Así han sido las reacciones de las agrupaciones que no alcanzaron la Gran Final

Entre la tristeza y la deportividad, así se han tomado el fallo del Jurado Oficial las agrupaciones semifinalistas que se han quedado en los límites de alcanzar la Gran Final del COAC 2024. Veteranos y menos veteranos en el certamen, los participantes lamentan no están en la última fase del Concurso pero, con todo, desean suerte a los compañeros que sí han logrado superar el corte.

Coros

"La verdad que estamos fastidiados, como cualquiera en nuestra situación, y quien diga lo contrario creo que miente". Así se expresa Antonio Bayón, letrista de 'La fiesta de los locos', el coro que se ha quedado a las puertas de la Gran Final del COAC 2024.

Fastidiados, sí, "porque entendíamos que el grupo estaba peleando por cosas más allá de entrar en una Final". "Nos hemos sorprendido porque creíamos que estábamos más arriba en la clasificación y que luchábamos por primeros puestos", se sincera el corista, segundo y primer premio en los dos últimos Concursos.

"Pero mira, también hay un punto positivo en esto. Somos la agrupación de todas las modalidades que nos hemos quedado fuera de la Final con la puntuación más alta. Esto demuestra el buen momento en el que está el coro y yo, como corista, no puedo más que alegrarme por la calidad que está demostrando la modalidad. En ese sentido, me alegro mucho por toda la familia corista y, por supuesto, felicito a los compañeros que han llegado a la Gran Final", analiza Bayón que, precisa, "otra cosa es que compartamos la decisión del jurado".

Un fallo con el que no están de acuerdo, claro, y por el que hoy están "más tristes, más jodidos". "Esto es así. El día después del fallo es el día de luto, de lamento y demás, pero seguro que el sábado, que ya tenemos nuestra primera cita con la gente, somos el mismo coro alegre de siempre. Esto ya nos pasó con 'El barrio negro' (2020), que nos quedamos fuera de la Final y, sin embargo, lo recordamos como la mejor semana de Carnaval que vivimos. Hoy es un día duro pero independientemente de eso, la semana de calle la vamos a coger con muchas ganas".

Aunque un poco "triste", el veterano autor de coros Nandi Migueles saca los galones para dar un ejemplo de deportividad y asumir que "esto es un Concurso y vale lo que dice el jurado" y "felicitar" a "todos" sus compañeros que este viernes 9 de febrero actuarán en la Gran Final.

"Evidentemente, pues en mi opinión nuestro coro estaba muy bien pero no sirve de nada lo que yo opine o deje de opinar, la opinión que decide es la del Jurado. Y, mira, después de tantos años en esto ya no me afectan los pases a la final o los no pases a la final", confiesa.

Además, el autor y alma mater de el coro de los Niños, este año 'Asesinato en el Cádiz Express', se queda "con el trabajo hecho" del que está "muy satisfecho" y "por supuesto con la calle, con los carruseles que eso no nos lo quita nadie, y yo creo que hasta la lluvia nos va a respetar, creo que vamos a tener tiempo de disfrutar", desea.

Comparsa

Tras ser la revelación del Carnaval 2023 y conseguir un tercer premio con ‘Cádiz de mi alma’, la comparsa de Manuel Cornejo, ‘La alegría de Cáiz’, se ha quedado justo a las puertas de la final de este viernes.

Aunque admitía que el fallo del jurado “escuece”, entendía que “estaba dentro de lo probable” debido al “gran nivel que había este año en comparsas”. A pesar de que el grupo está formado por gente joven, “el que más y el que menos tiene diez años o más de Carnaval encima y sabe que un concurso tiene estas cosas. Por eso nos lo hemos tomado con deportividad”.

Además de la necesidad de disfrutar de las actuaciones posteriores al Concurso y de la calle, después de cuatro meses de ensayos, Cornejo manifestó su apuesta por “seguir mariscando para hacernos con el hueco para el futuro”.

Después de dos años consecutivos en la final, a la Comparsa de la Cantera, este año ‘Y seguimos cantando’, le ha tocado esta vez quedarse fuera de la misma en la sexta posición. Uno de sus autores, Sergio Guillén El Tomate, señalaba que “era algo que podía pasar viendo el nivel de la modalidad este año".

"No deja de ser el gusto de cinco personas y así hay que tomárselo”. El coplero quiso recalcar que “estamos muy agradecidos a los aficionados que apostaban por nosotros y damos la enhorabuena a los compañeros finalistas”.

La decepción se acentuaba tras “el buen pase que dimos en la última sesión de semifinales”, pero Tomate destacó “la tranquilidad con la que el grupo se ha tomado el fallo, con tristeza pero sin grandes enfados. Será que Piru -el otro autor- y yo estamos haciendo algo bueno con ellos. Es una alegría tener un grupo así”. Ahora queda disfrutar de la calle después de un concurso en el que “la comparsa ha dado un salto de calidad y de madurez”.

Chirigotas

José Manuel Sánchez Reyes ('La chirigota clásica')

‘La chirigota clásica’ de José Manuel Sánchez Reyes y Manolín Santander, después de dos años consecutivos en la final siendo primera y segunda en 2022 y 2023 respectivamente, se ha clasificado en el sexto lugar y no repetirá presencia en la gran noche del viernes. El letrista, Sánchez Reyes, apuntaba que “aunque sea un tópico decir que ahora viene lo mejor, que es disfrutar de la calle, en nuestro caso es más real que nunca. El grupo lo necesita después de meses complicados”.

En el caso de esta agrupación los sentimientos están encontrados. Por un lado “la lógica decepción” por no clasificarse. Por otro, “la alegría de saber que hemos hecho una chirigota a conciencia, trabajada, y que nos gustaba mucho”. Y quiso hacer un inciso para, en su nombre y en el de Manolín, agradecer “profundamente” al grupo “el enorme trabajo realizado y el compromiso que ha tenido con este proyecto que han sacado adelante remando contracorriente. Son unos fenómenos”.

El autor entendía que “en un concurso hay que aceptar las decisiones y más este año en el que ha subido el nivel de la modalidad, lo que es una buena noticia después de unos años más flojita”. Por eso, el coplero felicita “a todos los compañeros que han alcanzado la gran final y a todos aquellos que se han quedado fuera y han peleado para que el concurso de chirigotas haya sido tan bonito”.

Manuel Benítez Molina ('Los Chabolis')

"Lo hemos tenido ahí y lo hemos desaprovechado". Era la sensación que tenía este jueves Manuel Benítez Molina, Lolo, de la chirigota de 'Los chabolis' que se ha quedado a las puertas de la gran final. El autor de la conocida agrupación de Chiclana, que este año cumplía su décimo aniversario en el concurso, estaba "muy contento" por el certamen que habían hecho y "por el recibimiento de la gente" que ha dejado atrás lo vivido en 2023, cuando se quedaron en cuartos de final con 'Los sinceros'

Sin embargo, comentaba, que en el pase de semifinales optaron por arriesgar por los cuplés, "porque la gente está haciendo triples mortales y con cuplés normales no entrábamos" pero "no entraron y aquí nos hemos quedado". "El coraje no es por fallo del jurado, como a lo mejor pensamos con 'Los Morosos', sino la sensación esa de que ha sido por los cuplés", apuntaba uno de los autores de este grupo.

Pero, tiene claro que el balance que hace del concurso es más que positivo, "porque hemos gustado bastante, también las músicas de los pasodobles que hemos llevado dos" y sólo tiene palabras de agradecimiento "para Cádiz entero, para el COAC, por como nos han tratado y recibido". También le da las gracias a las colaboraciones de que ha tenido de Ramón Peñalver y al Chapa.

A su entender, ha habido una competencia "fuerte" en la modalidad de chirigotas" y sólo lamenta el bombo que quizás " se le da a la periferia del concurso que a las letras" .

