Andy Morales: "El año de 'El patio' bajó el telón y me hundí llorando y Miguel Ángel Fuertes me sacó en volandas de allí"

Andy Morales, del conocido dúo Andy&Lucas, y autor de la comparsa 'Los amuletos', acumula también numerosas experiencias bonitas con el regidor de escena Miguel Ángel Fuertes, que este año vivirá su último concurso antes de jubilarse.

Pero entre todas, destaca una vivencia muy "bonita y reciente", cuando en el año 2019 sacó la comparsa 'El patio', en la que homenajeaba a míticos grupos del rock andaluz como Triana, Alameda, etc., "resultó ser el peor año de mi vida en Carnaval, lo pasé fatal, y había puesto tanto en aquella comparsa que tras bajar el telón me hundí, me caí llorando. Y él me sacó del escenario, esquivando a toda la prensa, me dijo vámonos y me sacó en volandas. Y se lo agradezco en el alma", explica Andy, que confiesa ponerse especialmente nervioso con el Carnaval por la responsabilidad que conlleva ser el autor. De hecho, "mandé a un amigo a hacerles un regalito no solo él, sino a toda la tramoya, una botella de vino". Y es que Andy lo tiene claro, "se portan súper bien, es un trabajo muy importante y siempre que voy me tratan increíble, y me dicen que no lo hacen por ser yo, sino por lo bien que los he tratado siempre", asevera.

Una anécdota, la de aquella función, que no olvida del regidor de escena "que me decía entonces, ¿con tu trabajo y tu experiencia cómo te vas a poner así?, pero tengo que decir que aquella noche se me fue la vida".

Profesionalmente considera que "en lo que yo lo conozco, desde muy chiquillo, trabaja con una gran profesionalidad, calmando a todo el mundo, es increíble la labor que desempeña, así que lo echaremos muchísimo de menos".