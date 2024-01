COAC 2024 Andy Morales: "Venimos con letras potentes que no dejarán indiferente a nadie"

Andrés Morales Troncoso, conocido por su dúo musical Andy y Lucas, vuelve al Concurso, una de sus grandes pasiones, tras cuatro años en el que participó con ‘El mataero’. Regresa una vez más con Raúl Gálvez, pero se incorpora a la autoría Pablo Gallardo ‘Cuartokilo’ y el músico José Luis Mejías ‘Meji’, que lo acompaña en la entrevista. Juntos han creado ‘Los amuletos’.

–¿Qué le impone más un escenario de cualquier concierto con Lucas o la escena del Falla?

–Mucho más el Carnaval porque me entiendo a la perfección con Lucas y la banda que llevamos es profesional. Y esto del Carnaval es más complicado pues el 90 por ciento no son profesionales, depende de otros compañeros y estoy más en tensión, de hecho estoy muy nervioso. Se suma la responsabilidad de lo que supone el Carnaval en Cádiz, teniendo en cuenta que no me ha ido bien y que la gente piensa de antemano que mi comparsa no compite. El objetivo es dar un pasito más y gustar, pero esto es una carrera de fondo.

–¿Qué tal la incorporación de Pablo Gallardo ‘Cuartokilo’ a la autoría?

–Volvimos a juntarnos los que antes de pandemia sacábamos la comparsa, pero finalmente debido al trabajo tanto Tony como Raúl no han podido estar todo lo que hubiéramos querido. Así que le comenté a Pablo, con el que tengo muy buena relación, que me ayudara con el popurrí. Y prácticamente ha hecho el popurrí, la presentación y ha arreglado muchas cosas de la comparsa y el repertorio. Es un máquina, un grande, hay que pararles los pies. A Meji lo conocí aquel Carnaval de pandemia, hicimos comparsa en febrero en el que concursamos fuera y en la que colaboró, así que un día en el local expresé mi intención de hacer los cuplés más callejeros, nos juntamos y en diez minutos me hizo dos cuplés, y así arrancamos.

Meji: Tengo que añadir que aún no se ha hecho justicia con Pablo en el Carnaval, tiene un gran talento.

–¿Con estas nuevas firmas cree entonces que se ha dado un salto de calidad en la comparsa?

–Diez veces. El grupo es nuevo y canta bastante bien, y creo que si cantamos bien este martes puede gustar. Además llevamos buenas letras, soltaremos alguna potente para la que incluso nos hemos asesorado legalmente. Una letra muy localista que no va a dejar indiferente a nadie.

Meji: Este año se ha dado todo para que sea un buen año, además, el estribillo lo hace Kike Remolino. Puede ser este añito.

–Al hilo de soltar letras con mensaje y polémicas, Nene Cheza lanzó una sobre la Asociación de Comparsistas. ¿Qué opina de la asociación y de la dinámica del Concurso?

–Siempre hay mil historias que cambiar y no nos ponemos de acuerdo. Que si las cabezas de serie, que si la cantidad de agrupaciones, que si es mejor menos y buenas que tantas y menos calidad... Tenemos un grupo en el que están casi todos los autores, donde nos informa Humberto, y quizás debería enfocarse de otra manera. Al final parece una guerra de una modalidad. Y otro de los problemas que veo es en el público, que va a ver a su grupo y se va, y es una pena, habría que buscar la forma de que esto no pase.

Meji: El problema es que ninguno mira por el Carnaval, sino que mira por su interés. No hay un objetivo común, y así lo veo desde fuera, pues soy de Sevilla.

–Comenzó a sacar comparsa a principios de los 2000, pero debido a su carrera se apartó hasta su regreso en 2017. ¿Qué autores han sido sus referentes en la comparsa? ¿Ha seguido la senda de Jesús Monje?

–De quien he aprendido todo en Carnaval ha sido de Jesús Monje, aunque es verdad que en los últimos años con Pablo también me he formado mucho. Es un libro abierto del Carnaval, con sus cosas buenas y malas. Tuve la suerte de salir en la comparsa de Bustelo en 2020, ‘La tierra de la alegría’, y fue una gran experiencia, aprendí mucho de ellos, de cómo trabajan. Y por supuesto con mi comparsa, que aunque no hemos llegado tan lejos como hubiéramos querido pues se aprende de todo. El Carnaval de ahora no tiene nada que ver con el de antes, a los componentes les cuesta la vida ensayar, por ejemplo, y no hablo por el grupo de este año. Le pasa a más grupos, siempre hay problemas y yo no recuerdo que esto ocurriera antes. El problema es que ahora todo el mundo quiere salir con Martínez Ares y sin tener trayectoria.

–¿Y eso?

–Personalmente he tenido muchos problemas en este sentido, hasta para elegir el maquillaje y el tipo de cada uno, y yo me dedico entre comillas a esto. Este año el grupo me ha dejado hacer lo que quería pues yo venía con las ideas muy claras, me han respetado, se lo han tomado muy en serio y así se trabaja muy fácil.

–¿Y más allá de los autores con los que has trabajado?

–He bebido mucho de Martínez Ares, es un dios, hace lo que le da la gana y lo hace bien. Juan Carlos era otra genio y hay otros muchos autores que lo son, como es el caso de Bustelo. Cuando salí con él me preguntaba cómo me atrevía a hacer música en Carnaval teniendo a este hombre ahí, me pareció una maravilla. Los años de Quiñones también los disfruté.

Meji: Me enganché con 10 años con ‘El brujo’ de Martínez Ares, y mira, lo tengo aquí tatuado. Empecé a escucharlo de la mano de dos primos mayores, mi madre y la familia de mi abuela, de Puerto Serrano. Pero como músico me gusta beber de las músicas de todos, Juan Carlos era otro genio y también me gustaba mucho la música de la época anterior de Tino. También aprendí mucho de Bizcocho, con el que salí año y medio. De todo se aprende.

–Volviendo a Andy y Lucas, habéis anunciado que os apartáis un tiempo de los escenarios y estáis más presentes aún en los repertorios del Falla. ¿Cómo lo lleva?

–Me enorgullece porque desde que anunciamos que nos íbamos a separar el cariño ha sido tremendo. Sabíamos que éramos muy queridos, pero no de esta manera, increíble, me sobrepasó. Y sospechábamos que nos iban a cantar, pero no tanto.

–Una vez que la gira llegue a su punto y final. ¿Se dedicará más de lleno al Carnaval?

–Una vez acabe 2024 ya veré con Lucas qué podemos hacer laboralmente. Quiero abrir un negocio con mi pareja, pero al Carnaval, aunque no te lo creas, me dedico al cien por cien. Lo fuerte de nuestro trabajo (con Lucas) es de junio a septiembre, y aunque me coincida algún evento, ya me dedico de lleno al Carnaval.