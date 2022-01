El filial del Cádiz CF inicia la segunda vuelta en Lepe

El Cádiz B vuelve a la competición en el grupo 4 de Segunda RFEF, visitando este domingo al San Roque de Lepe (12:00 horas) en la primera jornada de la segunda vuelta. El filial está prácticamente en el límite de la zona de descenso, por lo que la cita en la localidad onubense es clave porque, además, el San Roque cuenta con los mismos puntos.

Las dos últimas semanas, desde el empate en Antequera, han dejado novedades en el equipo cadista con la marcha de 'vacas sagradas' como Dragisa Gudelj y Sergi Fernández, que seguirán la temporada en el Córdoba y la Balona, respectivamente. A Cifuentes le han quitado dos jugadores muy importantes que han tenido una participación muy alta en la primera vuelta; Gudelj y Sergi Fernández tienen la oportunidad de crecer, por lo que ha sido complicado frenar la marcha. También dejó el equipo el lateral derecho Yeray, con sólo 231 minutos en Liga.

El filial del Cádiz CF no tiene bajas por sanción y en esta cita podrá contar con Álvaro Bastida e Iván Chapela, quienes después de muchas semanas pueden estar a disposición del segundo equipo. Chapela no jugaba en el B desde el 10 de octubre (Las Palmas Atlético-Cádiz B), mientras que Bastida lo hizo por última vez el 7 de noviembre en el Xerez DFC-Cádiz B (0-1). El que no estará es Raúl Parra, citado por el primer equipo.

Alberto Cifuentes espera crecer a base de buen juego y resultados. "Ojalá la la primera vuelta nos haya servido de experiencia, buena y positiva", aclarando que la idea pasa por "estar intensos en la presión, defensivamente fuertes y conseguir materializar ocasiones, tener más goles a favor".

Por otra parte, los aurinegros no han podido jugar aún en este 2022, ya que su encuentro ante el Xerez DFC fue suspendido por casos de Covid. "Nunca se sabe si le va a influir o no. Es cierto que ellos jugaron el último partido el 19 de diciembre. Ha pasado un mes y entre medias han tenido Covid. Siempre gusta jugar y llegar con ritmo de competición. No sé cómo lo afrontarán. Puede ser un arma de doble filial. También nosotros no hemos jugado el pasado fin de semana. Es una incógnita cómo puede ser ese reinicio del San Roque".

Precisamente el técnico del filial del Cádiz CF se refirió al conjunto lepero. "Es un equipo que recibe pocos goles y con buenos resultados en casa. Es un equipo fuerte defensivamente. En goles a favor tiene casi los mismos números que nosotros. En casa tiene buenos resultados. Esperemos que le falte ese ritmo de competición que nos haga estar en el partido, ser superiores y conseguir la victoria.

Como no puede ser de otra manera, se refiere a las baja definitivas de Gudelj y Sergi Fernández. "Estoy contento con los jugadores que tengo. Gudelj y Sergi han sido dos jugadores que conmigo han jugado prácticamente todo, importantes para nosotros. Es cierto que Sergi se ha ido a Primera RFEF y Gudelj se ha ido al Córdoba. Han crecido. Son decisiones que se toman para el crecimiento de los jugadores que tenemos aquí. Estoy contento con los jugadores que tengo, con los que han venido, con los juveniles. Es importante que tengamos jugadores jóvenes en la plantilla que cojan ritmo y experiencia. Seamos capaces de darles la oportunidad para que crezcan".

Para acabar, fija la clave. "Que seamos intensos en todo. En la recuperación, con balón, muy concentrados, todo con un ritmo alto. Somos jóvenes y tenemos que plantear un ritmo muy alto de partido para que vayan a nuestro favor, ponernos por delante, que nos ha dado resultado positivo y, a partir de ahí, madurar el encuentro".

El San Roque de Lepe sufrió en el último partido disputado la expulsión de Iván Robles, un lateral derecho con pasado en el Cádiz B (2018/19 y mitad de curso de la 2019/20), por lo que debe ser baja. Hay otro ex amarillo en los leperos, Víctor Morillo. Fernandito, que se ha marchado al Córdoba, es otra ausencia.