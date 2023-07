El Ayuntamiento concede 5.000 euros a la Coordinadora Antidrogas Nueva Luz

El alcalde de Chiclana, José María Román, y los representantes de la Coordinadora Antidroga Nueva Luz, encabezados por Antonio Peña y Paqui Guerrero, firmaron el convenio de colaboración entre ambas partes por valor de 5.000 euros para llevar a cabo el proyecto ‘Prevención de drogodependencias y adicciones’, para la prevención del consumo de drogas, así como para la rehabilitación y reinserción social de los drogodependientes. Un acto en el que también estuvo presente el delegado municipal de Servicios Sociales, Francisco José Salado.

En este sentido, tanto el Ayuntamiento como Nueva Luz tienen entre sus objetivos el apoyo a los asuntos sociales de la localidad y en especial a la protección de colectivos que impulsan la integración social y la prevención de las adicciones y otros problemas que se dan en los contextos familiares y para lo que apoya la creación y mantenimiento de programas de prevención. A todo ello hay que unir el apoyo a la creación y mantenimiento de programas de prevención .

“Aunque estamos en verano y época de relajación, no nos podemos olvidar que existen riesgos de drogodependencias y adicciones. Por eso, quisiera agradecer a los miembros de Nueva Luz el esfuerzo por llamar la atención con una campaña informativa sobre las consecuencias de las adicciones”, expresó el alcalde, quien recalcó que “lo peor que podíamos hacer es decir que esto ha pasado y que ya no existe cuando es falso”.

Por su parte, Antonio Peña indicó que “en Chiclana la situación está más o menos controlada, gracias al magnífico trabajo que se está llevando a cabo con este grupo de voluntarios, con la colaboración del Ayuntamiento de Chiclana encabezado por el alcalde y el delegado de Servicios Sociales”. “El tema de la drogodependencia es muy abierto y continuamente salen nuevas drogas, por lo que debemos seguir trabajando con las personas”, expresó.

Asimismo, Paqui Guerrero agradeció al Ayuntamiento de Chiclana “su respaldo, sin el que sería imposible hacer nuestro trabajo de prevención de drogodependencias y adicciones. No obstante, también atendemos a aquellas personas que han caído en el mundo de las drogas y otras adicciones como los juegos por internet o la pornografía infantil, que nos llegan desde los padres y madres”. “Hay drogas que dejan de ser noticia, pero nunca estamos al día porque aparecen otras nuevas”, comentó Paqui Guerrero, quien añadió que “estamos en la barriada María Auxiliadora, frente a la plaza Clara Campoamor, para todas las personas que lo necesiten”.

Por otro lado, Toñi Reyes, voluntaria de Nueva Luz, explicó el trabajo que realizan con las familias de jóvenes que tienen problemas de drogadicción y su circunstancia familiar. “Se trata de un camino muy duro, por lo que pido a los madres y madres que tienen dudas de si sus hijos están jugando con las drogas que no se auto engañen y actúen de inmediato”, manifestó Toñi Reyes, quien aclaró que “ya no solo hablamos de los que pueda tomar ese joven, sino de cómo influye en su familia, porque es devastador, ya que todo lo que está relacionado con esa persona se destruye. Además, acarrea deudas que llevan consigo la llegada del tráfico de drogas”. “Estamos hablando de un mundo muy oscuro y una lucha continua, no solo de la persona afectada, sino de los padres, desapareciendo los amigos y resto de familiares”, incidió.

Finalmente, Tamara de Cos destacó que “seguimos trabajando en campañas nuevas, la última con los cigarrillos electrónicos”. “Las puertas de Nuevas Luz están abiertas a todas las personas y decirles que se tratan los temas de forma anónima”, explicó la representante de Nueva Luz, quien añadió que “no solo estamos para campañas informativas, sino que actuamos ante problemas de drogadicciones”.