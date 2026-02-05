Desde el Torreón al Río Majaceite: estos son los senderos de la Sierra de Grazalema que están cerrados temporalmente por las lluvias

Las fuertes lluvias de estos últimos días han provocado desprendimientos en el Parque Natural Sierra de Grazalema, ocasionando cortes de carretera y desperfectos en pueblos como Grazalema, Ubrique, El Bosque y Benamahoma, entre otras localidades. Esto ha llevado a la Junta de Andalucía a cerrar temporalmente espacios naturales y senderos de la zona.

Ante la precaución en los espacios naturales de la Sierra de Grazalema, varios senderos están cerrados por riesgo de crecida, desbordamiento y desperfectos y otros por imposibilidad de acceso por el cierra de la A-372 entre El Bosque y Grazalema.

En el caso del riesgo de crecida, desbordamiento y desperfectos, actualmente están cerrados de manera temporal el sendero Río Majaceite, el sendero Arroyo Bocaleones, el sendero/barranquismo Garganta Verde y el sendero Llanos de Rabel.

Asimismo, por imposibilidad de acceso de la A-372 (entre El Bosque y Grazalema), actualmente están cerrados temporalmente los senderos: El Torreón, El Pinsapar, Tesorillo, Llanos del Berral y Arroyo del Descansadero.

Parque Natural Sierra de Grazalema

Entre Cádiz y Málaga se extiende este parque natural moldeado por una intensa historia geológica y la erosión del agua. Destacan cañones como la Garganta Verde y un importante sistema subterráneo de simas y cuevas, entre ellas el complejo Hundidero-Gato, la cueva más larga de Andalucía y refugio de la mayor colonia de murciélagos de España. Sus altas cumbres y paredes rocosas convierten la zona en un enclave muy apreciado para el montañismo y la escalada.

Uno de los elementos más emblemáticos del parque es su vegetación, especialmente el pinsapo, un abeto relicto de las glaciaciones que se conserva gracias a las elevadas precipitaciones, sobre todo en la Sierra del Pinar. Este bosque singular convive con encinares, alcornocales y quejigares, y su acceso está regulado para garantizar su conservación. Otros espacios de interés botánico y paisajístico incluyen el curso alto del río Majaceite y el jardín botánico El Castillejo, donde se puede observar una gran diversidad vegetal.

La riqueza vegetal sustenta una fauna muy variada, con mamíferos como ciervos, corzos y cabras monteses, y una destacada avifauna que incluye grandes rapaces como el buitre leonado y el águila perdicera. El parque ofrece múltiples formas de disfrute: senderismo, rutas a caballo, deportes aéreos y acuáticos, además de un importante patrimonio cultural y arqueológico. Rutas históricas, cuevas prehistóricas y los pueblos blancos completan una oferta que combina naturaleza, aventura y legado histórico.