Un herido en Ubrique tras el desprendimiento de una roca de grandes dimensiones en una vivienda

Un vecino de la localidad de Ubrique ha resultado herido con politraumatismos tras el desprendimiento de una roca de grandes dimesiones sobre una vivienda en La Calzada, lo que ha provocado el colapso del inmueble. Los Bomberos han tenido que rescatar a esta persona, que ha sido evacuada en ambulancia. A su vez, la roca ha caído sobre un vehículo, que ha sufrido importantes daños.

Asimismo, Ubrique está pendiente del caudal del río Ubrique, afluente del Majaceite, tras la gran cantidad de lluvia registrada en la Sierra de Cádiz. Así lo explicado el Ayuntamiento de la localidad, que además ha llevado a cabo el desalojo preventivo de una familia en la zona de Los Batanes ante la crecida del mismo, además de hacer un llamamiento para el desalojo de posibles familias que tengan su segunda residencia en la zona del Naranjal.

En esa zona, la Policía Local ha procedido al cierre al tráfico del puente de El Matadero al aparecer grietas en el firme, como ha indicado el Ayuntamiento de Ubrique en un comunicado.

Efectivos en la casa colapsada. / A.U.

Entre las últimas incidencias registradas se ha detectado un ligero corrimiento de tierra en la avenida de Cortes, donde meses atrás se intervenía desde la Junta de Andalucía; un incidente puesto en conocimiento de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, que ha enviado un equipo técnico para valorar la situación e intervenir si fuera necesario de manera preventiva.

A efectos preventivos, está actuando en la localidad un equipo formado por más de 70 personas, con distintas cuadrillas de personal municipal y efectivos de seguridad, que se mantienen revisando los puntos de riesgo, con especial vigilancia en el cauce del río y los sistemas de retención habilitados días atrás de la calle San Martín, que se mantienen en funcionamiento y que están evitando las escorrentías del agua de Ubrique Alto por las calles del casco antiguo.

En el interior del municipio, la Policía Local ha solicitado a las personas que tienen estacionados sus vehículos en el parking del parque Rafael Alberti que los retiren "lo antes posible" como medida de precaución por la entrada de agua.

Del mismo modo, se está trabajando en la retirada de piedras y en la comprobación del estado de alcantarillas, imbornales y de los edificios públicos de Ubrique.

El río Ubrique a su paso por la localidad. / A.U.

Además, técnicos de Fomento de la Junta de Andalucía están supervisando la seguridad de la obra de taludes realizada en la A-373. Aunque se han detectado ciertos deslizamientos puntuales en la zona, estos no afectan en estos momentos a la seguridad ni la estabilidad estructural de la carretera. Desde la Junta se está haciendo un seguimiento y garantizan la seguridad en la vía.

Desde las 10:00 horas el Ayuntamiento de Ubrique ha activado el Nivel 1 de Emergencia del Plan Territorial Local de Emergencias de Ubrique, con el objetivo de coordinar de manera eficaz los recursos y servicios intervinientes, garantizando la seguridad de la ciudadanía.