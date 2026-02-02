Las calles de este pueblo de Cádiz se vuelven ríos y sus escaleras cascadas al "reventar" Ubrique Alto tras las lluvias: un espectáculo único de la naturaleza

Enero ha estado marcado por las intensas lluvias en los diferentes municipios de Cádiz y, tras una breve tregua, parece que la primera semana de febrero tomará el revelo del mal tiempo. Las fuertes y continuadas precipitaciones han despertado lugares que parecían dormidos, dando a conocer la otra cara de la naturaleza más salvaje.

El Parque Natural Sierra de Grazalema ha sido uno de esos rincones donde el agua ha sacado a relucir algunos de estos parajes naturales, asistiendo así al espectáculo de sus cataratas y cascadas. Pueblos como Benamahoma, Villaluenga del Rosario o Grazalema, han dado a conocer algunos fenómenos naturales tras las intensas lluvias, e incluso han asistido a la primera nevada del año.

Ahora, Ubrique, también ha querido mostrar cómo la fuerza del agua ha dejado imágenes espectaculares tras las continuadas lluvias durante el mes de enero. Turismo de Ubrique ha compartido unas imágenes que refleja lo que los ubriqueños y ubriqueñas reconocen como “el día que revienta Ubrique Alto”, explicando que es “cuando el agua subterránea aflora desde la parte más alta de la localidad y discurre por las calles del casco antiguo convirtiéndolo en un espectáculo único”.

“Las calles se han vuelto ríos y las escaleras en hermosas cascadas. El agua avanza como si recordara su antiguo recorrido, deslizándose por callejuelas, recovecos y rincones de la parte alta de la localidad”, continúan explicando. A pesar de que es un fenómeno de la naturaleza que es inusual, en estos días ha afectado a vecinos del casco antiguo cuyas casas se inundan o no pueden salir de ellas.

Ubrique Alto

La expresión “revienta el Ubrique Alto” se debe a que, dependiendo de la pluviosidad de la temporada, cuando hay mucha agua, surge desde el interior de algunas casas del casco antiguo, salón o calles, como se puede apreciar en las imágenes compartidas por Turismo de Ubrique. En tiempos de fuertes lluvias varias casas temen que el Ubrique Alto reviente ante el riesgo de que las calles se conviertan en torrentes de agua.

Esto se debe a que el Nacimiento del Ubrique Alto está, como su nombre indica, en "lo alto" de Ubrique. Según indica Conoce tus Fuentes, se accede a él desde el mirador del Ubrique el Alto, en el Carril. Se encuentra pasado el Llano de la Era, justo debajo de una gran piedra. Es un nacimiento estacional, sin ningún tipo de instalación en origen. Al paso por el pueblo está canalizado, y se convierte en el cuarto de los arroyos que componen el Río Ubrique (Arroyo Seco, Benalfí, Cornicabra y Ubrique el Alto).