Las lluvias descubren una cascada escondida en el corazón de la Sierra de Cádiz que resucita cuando llueve mucho

Hay lugares que solo las lluvias son capaces de despertar, como sucede en el Parque Natural de la Sierra de Grazalema, donde estos días se ha podido ver la Sima de Villaluenga y la Catarata del Chorrero, la más grande la provincia de Cádiz, en todo su esplendor tras las intensas lluvias. Aunque estos parajes se hayan mostrado con fuerza tras las intensas lluvias registradas en las últimas semanas, no son los únicos que protagonizan este fenómeno natural.

El usuario de Instagram @luiscorts_ ha dado a conocer uno de los lugares menos conocidos: la cascada del Mítano. “Es un salto de agua estacional que solo se puede ver en épocas muy lluviosas, quedando de nuevo seca al poco tiempo”, detallan en Conoce tus Fuentes.

Continúan explicando que “sus aguas provienen de toda la cuenca del valle del Mítano para luego precipitarse en dos saltos hacia el nacimiento del arroyo de las Piletas. Unos 200 metros al sur se encuentra el manantial y la fuente del Mítano." Por tanto, la actividad de esta cascada efímera depende de los episodios de lluvias continuadas y abundantes, convirtiéndose en un lugar de interés para vecinos, senderistas y amantes de la naturaleza ya que el resto del tiempo está seca.

Cómo llegar a la Cascada del Mítano

En Wikiloc explican que la ruta comienza en la Venta del Parral, en Benaocaz. Ahí puedes dejar el coche y caminar por un sendero de arena que está cerca del Salto del Cabrero. Este camino ascendente hará que superes el Arroyo del Pajaruco y atravesar unos llanos desde donde observarás unas increíbles panorámicas de la sierra.

Siguiendo con los mismos detalles de Wikiloc, coincide en que esta cascada no suele llevar agua, salvo grandes precipitaciones cuando hay períodos de muchas lluvias. "Primero se accede a un sencillo llano donde descansar y ver la parta baja de la cascada. Repuestas las fuerzas solo queda trepar por las piedras del tajo este, accediendo a otro llanete donde realmente se ubica la Cascada del Mitano".