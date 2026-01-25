Las lluvias descubren una ruta poco conocida en un pueblo de la Sierra de Cádiz: ideal para hacer barranquismo por sus rápidos y cascadas

El Parque Natural de la Sierra de Grazalema sigue enamorando al visitante tras las lluvias. Las intensas precipitaciones han despertado lugares que parecían dormidos, como la Sima de Villaluenga del Rosario, los manantiales de Benamahoma o la Catarata del Chorrero, conocida por ser la más grande de la provincia de Cádiz.

El agua ha sido la protagonista estos días por embellecer aún más un paraje natural único como este. En esta ocasión, descubrimos un enclave único en uno de los pueblos vecinos de Villaluenga del Rosario, Benaocaz. Este pequeño pueblo de la Sierra de Cádiz, rodeado de montañas y donde el tiempo parece que se detiene, invita a disfrutar de la naturaleza en todo su esplendor.

Una de sus rutas más famosas son la del Salto del Cabrero y la calzada romana que une Benaocaz con Ubrique. Sin embargo, hay una ruta acuática donde el agua ha sido la gran protagonista tras las intensas lluvias: las Chorreras del Pajaruco. El usuario Juan Rc, en Facebook, ha compartido unas imágenes espectaculares donde se puede apreciar la belleza de este paraje natural de Benaocaz.

En este paraje natural podrás caminar sobre un puente romano que se eleva sobre el arroyo, desde donde podrás contemplar la belleza de un paisaje que parece sacado de un cuento. Esta ruta poco conocida, es ideal tras las lluvias, pues las aguas de este arroyo producen rápidos y unas espectaculares cascadas, invitando a los amantes del barranquismo a explorar este lugar de ensueño.

Cómo llegar

Según indica conocetusfuentes.com la salida tiene lugar desde el Puerto de la Silla (carretera El Bosque-Ubrique, A-373), desde allí podrás visitas las Chorreras del Pajaruco, situada en un lugar llamado El Cucadero. Siguiendo con sus indicaciones, encontrarás un amplio carril que te adentrará en la zona y al llegar a una loma te encontrarás con la inconfundible falla de “El Salto del Cabrero”. Una vez en El Pontón (puente sobre el arroyo) subirás torrente arriba por su margen izquierda (sin salida) o por la derecha (ascenso hasta arriba complicado).

En cuanto al nacimiento de este arroyo, aseguran que nace cerca de la sierra del Caíllo, en el valle de Fardela recorre toda la penillanura que se encuentra por encima de Benaocaz recibiendo otros arroyuelos como el de las Piletas o el del Señorito. Se encaja entre sierra Alta y las últimas estribaciones del Endrinal formando bellas angosturas. Recibe el importante aporte del manantial del Hondón y poco después unirse al arroyo Garganta para formar el Tavizna.