Las señales que te llevarán al paraíso en Cádiz

No hace falta hacer un gran esfuerzo para leer las señales que te llevan al paraíso. Se suele considerar que el paraíso está en una isla desierta del Caribe o en una de esas playas paradisíacas rodeados de cocos y palmeras. Sin embargo, a veces el paraíso está a unos kilómetros de casa, rodeado de los tuyos y disfrutando de las maravillas que ofrece el entorno que nos rodea.

En esta ocasión hemos leído algunas señales que nos llevarán a algunos paraísos de la provincia de Cádiz. Concretamente unos rincones mágicos que se encuentran en la costa gaditana y cuyos nombres ya nos trasladan a lugares de ensueño. En este sentido, Zahara, El Palmar y Bolonia son algunos de los enclaves idílicos que aconsejamos que no te pierdas durante este verano. Si todavía no tienes claro si visitarlo, te dejamos a continuación algunas razones para no marcharte de la provincia sin conocer sus encantos.

Zahara

Uno de los rincones más mágicos del litoral gaditano es Zahara de los Atunes. Esta encantadora villa marinera está considerada pueblo mágico de España gracias a la belleza de su entorno y la calidad de sus playas, entre otras características. En sus kilométricas playas podrás encontrar chiringuitos donde disfrutar de sus mágicos atardeceres y disfrutar de música en directo. Su pintoresco núcleo urbano ofrece una gran variedad de bares y restaurantes donde rendirle culto al atún rojo de almadraba. Además, hablando de gastronomía tampoco podrás perderte su peculiar y encantador Mercado de Abastos considerado la capilla "sixtina" del atún, que cuenta en su interior con un rincón gastronómico donde tapear. En cuanto a sus playas no pierdas la oportunidad de descubrir la zona de Atlanterra, donde se encuentra el Búnker. Allí se forman piscinas naturales donde podrás hacer snorkel y disfrutar de sus cristalinas aguas turquesas.

El Palmar

Esta playa pertenece a la localidad de Vejer de la Frontera y está considerada la meca del surf en Cádiz gracias a las increíbles olas que se forman en este enclave. En cada uno de sus rincones podrás disfrutar del espíritu surfero, ya sea en las escuelas de surf, donde podrás iniciarte en este deporte, o en los chiringuitos que ofrecen música en directo para acompañar a los mejores atardeceres de esta maravillosa playa. A lo largo de su costa podrás descubrir beach clubs y chiringuitos donde desconectar y disfrutar de una experiencia maravillosa a pie de playa. Además, en este enclave también podrás descubrir tiendas de artesanía en su mercadillo artesanal para que puedas llevarte un bonito recuerdo de este paradisíaco lugar.

Bolonia

La joya de la corona de este verano en Cádiz es la playa de Bolonia, en Tarifa. Ha sido considerada la mejor playa de España por Condé Nast Traveler y no es de extrañar. A medida que te vas a acercando en coche por sus sinuosos caminos podrás ir descubriendo los encantos que ofrece este lugar idílico. Impresiona su gigantesca duna de unos 30 metros de altura, enclavada en un frondoso bosque de pinares verdes cuyos colores se fusionan con el dorado de su arena y el turquesa de sus aguas. Si seguimos hablando de las características que ofrece la naturaleza de su entorno no podemos marcharnos sin descubrir sus impresionantes piscinas naturales formadas en el extremo opuesto de la duna de Bolonia.

Además, a este enclave paradisíaco se le une un elemento histórico que la diferencia enormemente del resto de playas del entorno. A los pies de esta fantástica playa descubrirás una antigua ciudad romana muy bien conservada llamada Baelo Claudia. Este conjunto histórico es uno de los más importantes de la provincia de Cádiz y es de visita gratuita para los ciudadanos de la Unión Europea. Además de conocer su pasado histórico en el Centro de Interpretación podrás recorrer el antiguo trazado de esta ciudad romana en el exterior paseando por los restos de las fábricas de salazones, el teatro romano, el foro o plaza principal donde se alza la réplica de Trajano, termas y murallas que forman este tesoro romano.