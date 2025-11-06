El mejor hotel de playa de lujo de Europa y España está en Chiclana: ofrece alta gastronomía y tiene el spa más grande de Andalucía

Royal Hideaway Sancti Petri vuelve a estar de enhorabuena. Este hotel de lujo acaba de ser premiado por los World Luxury Hotel Awards 2025, siendo reconocido como Mejor Resort Costero de Lujo en Europa, Mejor Resort de Playa de Lujo en España, y Mejor Resort de Spa de Lujo de la región. De esta manera, este hotel vuelve a consolidarse como un referente de lujo en Chiclana.

Este oasis tropical, donde el lujo y el bienestar van de la mano, se encuentra en primera línea de playa. Sus maravillosos jardines, donde abundan más de 18.000 palmeras y una flora inusual del Caribe y Sudeste Asiático, ocupa un paraíso de 35.000 m2. En este enclave, cinco piscinas completan el recorrido y se abren paso los restaurantes y el Beach Club del hotel.

Spa más grande de Andalucía

No es de extrañar que haya sido distinguido como Mejor Resort de Spa de Lujo de la región, pues Royal Hideaway Sancti Petri cuenta con el spa más grande de Andalucía. Tiene una superficie de más de 3.650 metros cuadrados de instalaciones y es uno de los mejor valorados por los usuarios. Se divide en dos plantas y cuenta con unas magníficas suites de belleza donde se realizan los tratamientos más pioneros con las últimas tendencias.

Spa de Royal Hideaway Sancti Petri

Alta gastronomía

En Royal Hideaway Sancti Petri se encuentra el restaurante Atunante, donde podrás saborear el “oro rojo” del mar en cada una de sus formas. Los comensales podrán hacer un viaje “por amor” al atún rojo de almadraba y degustar un variado a la plancha o un tataki de atún con teriyaki.

Otro de los restaurantes con los que cuenta el hotel es el de Chez Lumière, capitaneado por el dos estrella Michelin Juanlu Fernández. Aquí podrás hacer un viaje culinario de París a Sancti Petri con un menú que te despertará los cinco sentidos con la cocina francesa fusionada con lo mejor de Cádiz.