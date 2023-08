Cinco ideas para disfrutar de un día inolvidable en La Barrosa y despedir agosto en Chiclana

Aunque agosto esté llegando a su fin todavía quedan días de verano para disfrutar sin límites antes de regresar a la rutina. Todavía hay quiénes se rehúsan a despedirse de los encantos de la provincia de Cádiz, mientras que otros comenzarán ahora sus vacaciones en septiembre. De una manera u otra, cualquier momento es bueno para decantarse por disfrutar de las maravillas que ofrece esta provincia que está tan de moda.

Desde Cadizfornia te facilitamos unas ideas para que puedas aprovechar al máximo tu estancia en una de las playas con más encanto de la costa gaditana. Se trata de la playa de La Barrosa, situada en Chiclana de la Frontera, y que despierta el interés de todo aquel que se fija en la provincia gaditana a la hora de elegir sus vacaciones o unos días de escapada.

Pasear por la orilla

No hay nada más beneficioso para la salud que dar un largo paseo por la orilla del mar. Caminar se ha convertido en una de las actividades imprescindibles en nuestra rutina diaria, así que aprovechando tu paso por las playas de Cádiz no deberías dejar pasar la oportunidad de recorrer la orilla del mar. La mejor hora es por la mañana temprano, cuando aún no han llegado los bañistas. La playa de La Barrosa es ideal para caminar ya que cuenta con 8 kilómetros de extensión y podrás aprovechar al máximo el recorrido. Podrás comenzar en la segunda pista y emprender el paseo matutino hasta la Torre del Puerco, en La Loma; o bien dirigirte hasta Sancti Petri y así descubrir las diferentes piscinas naturales que se forman entre las rocas. Asegúrate de hidratarte bien, protegerte del sol con una gorra y usar protección solar de 50.

Surf en La Barrosa

A lo largo de esta kilométrica playa podrás encontrar diferentes escuelas de surf para iniciarte en este deporte, o bien alquilar el material que necesitas para satisfacer la necesidad de cabalgar las mejores olas de este maravilloso enclave. Podrás surfear en la segunda pista y también en la zona de La Loma del Puerco, donde también hay escuelas de surf equipadas para inocularte el amor por el mar. Y para los días más tranquilos sin olas, son muchos los que aprovechan para hacer paddle surf y remar dirección el Castillo de Sancti Petri.

Comer pescadito frito

Uno de los platos más típicos de Cádiz es el pescadito frito. No podrás marcharte de la provincia gaditana sin antes haber probado este manjar con sabor a mar. En los chiringuitos repartidos por la playa de La Barrosa y en algunos bares de la zona podrás tapear y degustar la gastronomía de la zona. De entre toda la oferta gastronómica te recomendamos un lugar emblemático situado en el paseo marítimo de La Barrosa y que cuenta con las mejores vistas a esta playa. Se trata del restaurante Los Pescadores, que dispone de un salón interior y una amplia terraza para que puedas disfrutar de los mejores pescados frescos de la zona y variedad de mariscos, tapas, raciones y arroces. Como si de una tradición se tratase es habitual disfrutar de una estupenda mañana en La Barrosa y subirse a almorzar en este rincón del paseo marítimo de Chiclana.

Visitar los mercadillos artesanales

A unos metros de la playa de La Barrosa podrás encontrar dos mercadillos artesanales donde poder hacer tus compras más originales y así llevarte un recuerdo de tu paso por este maravilloso lugar. El mercado La Canalla y Besugo Market ofrecen una amplia variedad de artículos, algunos hechos a mano por los artesanos de la zona, para que descubras los objetos más originales. Moda, complementos, bisutería, cerámica, etc. Un sinfín de creaciones para que no te olvides de la magia de este rincón de Chiclana.

Atardecer en La Barrosa

Dicen que en Cádiz se encuentra uno de los atardeceres más bonitos de España. Sería difícil decantarse por un rincón gaditano concreto desde donde contemplar tal espectáculo natural, puesto que cada enclave cuenta con su propia esencia. Sin ánimos de competir, cabe destacar que la costa de Chiclana puede presumir también de unos atardeceres de ensueño como en otros rincones de la provincia. Cuando caen los rayos del sol, el cielo ofrece una paleta de colores anaranjados y violetas que dejan maravillado a cualquiera. La principal razón es porque este espectáculo natural sucede sobre el histórico Castillo de Sancti Petri y se puede disfrutar de unas vistas increíbles desde uno de los puntos mágicos de la zona y también desde La Barrosa y el paseo marítimo. ¿Te lo vas a perder?