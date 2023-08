Cinco ideas para disfrutar al máximo de la mejor playa de España en Cádiz

Para muchos ir a la playa es sinónimo de pasear por la orilla, darse un chapuzón en el mar y tomar el sol. Para otros se convierte en el enclave ideal para relajarse leyendo un buen libro, surfear sus olas o pasar un día divertido con amigos y familia. Las playas de Cádiz ofrecen un sinfín de posibilidades para no aburrirse y, en esta ocasión, nos hemos desplazado hasta la mejor playa de España 2023. Esta joya se encuentra en Tarifa y despierta un gran atractivo e interés para quiénes la visitan. Te dejamos cinco ideas para que exprimas al máximo tu día en la playa de Bolonia.

Un paseo por Baelo Claudia

Para aprovechar el día de playa te recomendamos ir pronto para encontrar aparcamiento y también para disfrutar de todo lo que te ofrece este mágico enclave. Antes de bajar a la playa es parada obligatoria pasear por el conjunto arqueológico de Baelo Claudia. Esta antigua ciudad romana es de las mejor conservadas de la Península y fue declarada Monumento Histórico Nacional. Además del Centro de Interpretación, podrás recorrer el exterior con vistas a la playa para descubrir los restos de edificios, calles, columnas, teatro romano, salazones, etc. La visita es gratuita para los ciudadanos de la Unión Europea.

Paddle Surf

Los días en los que no hace viento, descubrirás un auténtico paraíso gracias a sus cristalinas y turquesas aguas. En estos días, el mar no está revuelto y podrás hacer snorkel para ver el fondo marino y también algunos aprovechan para coger su tabla de Paddle Surf y remar un rato. Los días en los que no hay olas y el mar no está revuelto, el agua de la playa de Bolonia se convierte en una auténtica piscina natural.

Piscinas naturales

Otra de las ideas para exprimir al máximo tu día en esta maravillosa playa es pasear por la orilla hasta llegar a la zona donde se encuentran las increíbles piscinas naturales. Podrás encontrarlas a unos 4 km de la playa, exactamente en la dirección contraria a donde está la gran duna de Bolonia. Estas piscinas son ideales tanto para niños como mayores que prefieran bañarse en una zona más resguardada de la acción del mar.

Embadurnarte de barros

La playa de Bolonia es una de las mejores playas para el autocuidado. Aquí se forma un lodo terapéutico cuando el mar choca con la roca pizarra, con el que los bañistas se embadurnan y se dejan secar al sol mientras pasean dirección hacia las piscinas naturales. Los que han probado este método de belleza natural aseguran que, además de eliminar toxinas, mejora la circulación, elimina el exceso de grasa y favorece la producción de colágeno.

Subir a la gran duna

Después de haber disfrutado de todos estos planes y haberte refrescado en sus frescas aguas toca alcanzar la cima como un auténtico campeón. Aconsejamos subir a la gigantesca duna de Bolonia en las horas menos calurosas, antes de la puesta de sol. Esta gran duna es uno de los grandes atractivos de los más curiosos ya que desde el pico más alto podrás contemplar unas impresionantes vistas a este lugar tan paradisíaco de la costa de Tarifa. La duna cuenta con 30 metros de altura y los más atrevidos no pueden resistirse a hacer la croqueta en el descenso.