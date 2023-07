El cantante Manu Tenorio disfruta de uno de los mejores chiringuitos de España en Chiclana

Un verano más la costa de Chiclana vuelve a ser el escenario ideal para numerosos famosos y artistas que deciden disfrutar de las maravillas de este mágico lugar. No es de extrañar que elijan este municipio gaditano para pasar sus vacaciones ya que el Novo Sancti Petri cuenta con una amplia oferta de hoteles donde relajarse. Lugares de descanso en los que tienen acceso directo a la playa de La Barrosa y a los mejores chiringuitos de la zona.

Hace unos días veíamos cómo la presentadora Adriana Abenia y Amelia Bono disfrutaban con sus respectivas familias en Royal Hideaway Sancti Petri. Hasta donde conocemos, han sido unas de las primeras famosas en disfrutar de los primeros días de verano en Chiclana y solo acaba de comenzar. En este paraíso tropical a orillas del Atlántico pueden desconectar y disfrutar de las maravillas que ofrece el que se considera el Mejor Resort de Playa de Lujo de Europa.

En esta ocasión, a través de sus redes sociales, descubrimos que el cantante Manu Tenorio está disfrutando de unos días de descanso en este mismo Resort. Al ritmo de su último single Abrázame, el artista comparte con sus seguidores, a través de sus stories, las increíbles vistas al jardín tropical de este hotel. El cantante ha aprovechado su estancia para descubrir nuevos rincones y hemos podido verle bromear con los trabajadores del que se considera uno de los mejores chiringuitos de España, Coconovo Becah.

Mostrándose alegre y cercano ha disfrutado de un buen rato en este chiringuito a pie de playa ubicado en la zona de La Loma del Puerco, junto a la torre que lleva el mismo nombre. Además, hemos podido ver a través de sus redes sociales que incluso se ha cambiado de camiseta, dándosela a una de las trabajadoras de Coconovo Beach con la letra serigrafiada de su nueva canción que reza así: «Si supieras la de cosas que me escondo y no te digo...». Esperamos que no siga al pie de la letra su canción y continúe mostrándonos estos momentos de felicidad en la costa gaditana.