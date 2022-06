La temporada de Chapela en el Cádiz CF: el sueño cumplido de debutar en Primera

Iván Chapela vivió una temporada especial en el Cádiz CF. Fue una pieza fundamental para el gran rendimiento que tuvo el Cádiz B en la segunda vuelta, en la que marcó cuatro goles en partidos ante rivales directos en la pelea por la permanencia. Fue el máximo anotador junto con Raúl Parra.

Pero lo más importante para Chapela fue su estreno en el primer equipo, con el que jugó una docena de encuentros oficiales: nueve de Liga y tres de la Copa del Rey. En la primera vuelta estuvo en la dinámica del primer equipo, con el que debutó de la mano de Álvaro Cervera. Fue titular en cuatro choque ligueros en su puesta de largo en la máxima categoría del fútbol español.

El chiclanero realizó una valoración del curso 2021/22 en declaraciones a los medios oficiales del club.

Balance general de temporada: "Como han dicho mis compañeros (del Cádiz B), nos costó empezar, pero sí que hemos acabado en una buena línea, con victorias. Al fin y al cabo, es lo que suma y lo que va mejorando cada día. Al final hemos acabado bien, con una buena base de juveniles y de gente que venga que empiecen como hemos acabado".

Opción de quedar más arriba en la clasificación: "Sí. Se tenía que dar los resultados, pero como he dicho antes, hemos acabado bien. Los últimos cinco partidos ganados, dando buenas sensaciones. Todos estábamos bien, muy unidos y eso es lo que tiene que crear el grupo, fortalecerlo para el año que viene y seguir en la misma línea".

Participación en el primer equipo y cuatro goles con el filial: "Una sensación bastante bonita. Al fin y al cabo, es el deseo de la gente de la casa. Llevaba cuatro años aquí y desde el principio que llegué, lo que pensaba era en poder jugar en el primer equipo, no los partidos que he jugado. Está claro que esto me ha venido y después hay que aprovecharlo. Muy contento por todo".

El recuerdo del debut en Primera División: "Con muchos nervios. Al fin y al cabo, no deja de ser un partido de fútbol, pero estás debutando en Primera División que se puede contar con los dedos de una mano de los que yo he vivido con mis compañeros de generación los que han podido jugar en Primera".

Experiencia como capitán del filial: "Muy bonita. En este caso yo era el más veterano, junto con Momo. Estaba Lautaro que era el segundo capitán y estaba aquí desde juveniles. Al final lo que intentas hacer es transmitir tu experiencia a los jóvenes, dar ejemplo a los demás para que el año que viene, esté quién esté, meta en el grupo a todos por igual".

Con qué gol se queda: "No sabría decir, todos tienen un valor distinto. Pero el gol más bonito y el que más significado tiene fue el Mensajero, el 1-2. Venía de fallar el penalti en la primera y significaba la permanencia, pero todos son bonitos y significan cada uno, una cosa".