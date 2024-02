El técnico del Cádiz CF resta importancia al feo gesto de Kouamé con Escalante y explica la razón

Era inevitable que en la rueda de prensa que Mauricio Pellegrino ofreció el jueves 15 febrero saliera a relucir el feo gesto que Rominigue Kouamé tuvo con Gonzalo Escalante cuando no quiso darle la mano a su compañero cuando llegó al banquillo tras ser sustituido en el encuentro entre el Cádiz CF y el Betis.

Mauricio fue preguntado cómo está el vestuario y no escondió que la mala marcha del equipo hace que "la situación sea difícil pero no imposible. Tenemos una oportunidad y debemos ver cómo la queremos vivir. Estamos aquí para dar lo mejor y eso queremos. La gente (la afición) empujó casi todo el partido (contra el Betis).

Al ser preguntado en concreto por el feo gesto de Kouamé, el técnico dijo que "cuando un equipo no gana, si un compañero no da la mano a otro se pude convertir en noticia. He vivido muchas cosas".

Destacó que "es increíble que tengamos una oportunidad y tenemos que aprovecharla. Es increíble tener oportunidad de depender de nosotros".

Pellegrino convierte en anécdota el feo gesto de Kouamé con Escalante. A su juicio, la noticia "no es que dos personas no se den la mano, la noticia es que el Cádiz CF está mal hace veinte partidos, lo otro es un tema que no tiene relevancia".

No quiso dar relevancia a lo sucedido. El entrenador indicó que "los conflictos entre las personas existen, eso no justifica que el Cádiz CF lleve 20 partidos sin ganar. No es bueno que suceda, pero no es algo que justifique la posición del Cádiz CF".

De los tres futbolistas que llegaron en el mercado invernal, sólo ha jugado uno (Juanmi) y los otros dos aún no han debutado (Ousou y y Samassékou). El técnico apeló a la paciencia y afirmó sobre el posible rendimiento de los nuevos que "esperemos al final, estamos a mediados de febrero, es un tiempo corto para hacer una valoración de los fichajes. Los balances se harán al final".