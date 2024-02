Tiktokers de Malasia en un partido del Cádiz CF y en el Carnaval

Dos tiktokers de Malasia pasaron unos días en Cádiz para disfrutar de una experiencia única que nunca olvidarán. Vivieron en el estadio Nuevo Mirandilla el partido entre el Cádiz CF y el Betis, visitaron la ciudad y se empararon de Carnaval en la calle.

El viaje está enmarcado dentro del proyecto LALIGA Adventure con Tik Tok en Sudeste Asiático, por el cual vendrán tiktokers a España para un viaje de inmersión en clubes de LALIGA y sus respectivas ciudades. Este viaje de tiktokers de Malasia a Cádiz es el primero de este proyecto que, de aquí hasta final de temporada 22023-24, verá cómo tiktokers de Filipinas, Vietnam y Australia también visitan otras ciudades españolas.

Los tiktokers que estuvieron en Cádiz son dos creadores de contenidos muy futboleros en un país, Malasia, donde el fútbol está lejos de ser el deporte rey. 670.000 seguidores siguen sus contenidos a diario, incluida la cobertura que hacen de los partidos, clubes y jugadores de LALIGA.

RefereeKampung https://www.tiktok.com/@refereekampung?lang=en

AmmarAnuwar https://www.tiktok.com/@ammaranuwar?lang=en

La elección de Cádiz en estas fechas no fue casual. Se hizo posible para que pudieran disfrutar de los Carnavales en la ciudad. A pesar de la lluvia generalizada el fin de semana, el sábado sí pudieron disfrutar de diversas comparsas por la calle, se mezclaron con la gente en el centro de la ciudad, y pudieron disfrutar de la fiesta popular…

No sabían muy bien qué se encontrarían y, cuando vieron a toda la ciudad celebrando por las calles con disfraces, decidieron ir a comprarse sus propios disfraces improvisados para involucrarse del todo en la fiesta, al ritmo de 'Carnaval, te quiero' -canción que se aprendieron a su llegada a la ciudad y estuvieron cantando durante todo el fin de semana-. Asimismo, pudieron degustar parte de la gastronomía local, como las tortitas de camarones y el cazón en adobo, y quedaron encantados con la comida española.

La primera parte de su visita consistió en un tour guiado por el estadio Nuevo Mirandilla acompañados por personal del Cádiz CF, donde visitaron la sala de trofeos, entre otras cosas. Pudieron vivir la previa del Cádiz CF - Real Betis a pie de campo, así como presenciar la llegada de los autobuses de ambos equipos al campo. Vieron el partido completo en el estadio.

La relación entre el Cádiz CF y Malasia se fortaleció en julio de 2023 cuando firmó un acuerdo con el Kuala Lumpur City FC del país asiático. Ambos clubes colaboran en diversos campos y desde entonces ha supuesto un vínculo de conexión de la entidad cadista con Malasia desde entonces.

Los dos tiktokers quedaron encantados con su estancia en Cádiz como así pusieron de manifiesto.

Ammar Bin Anuwar: "¡España ha sido el mejor viaje de mi vida! Fui a tantos lugares y me quedé tan impresionado con todo lo español. El Carnaval de Cádiz me dio una nueva experiencia sobre la cultura española. Toda la gente se disfraza para celebrar el carnaval. La gente fue muy amable y divertida, e hice muchos amigos nuevos. Me lo pasé muy bien en el carnaval. Ver LALIGA y el Cádiz CF en persona desde el estadio me puso la piel de gallina. ¡El ambiente y la pasión de los aficionados eran increíbles! La hinchada hizo todo lo posible por apoyar a su club. Mi corazón siempre amará a este país. ¡¡¡Muchas gracias España, gracias LALIGA!!!"

Nasseb Bin Ali (@RefereeKampung): "La gente en España es muy amable y las ciudades son preciosas. El carnaval es algo totalmente diferente a cualquier otro festival en Malasia. Disfrutamos mucho de la experiencia del fútbol en Cádiz, el ambiente en los estadios es increíble. Muchas gracias a LALIGA por esta experiencia increíble y única, ¡seguro que volveré!"