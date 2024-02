El dilema de un Cádiz CF sin margen de error

El Cádiz CF pisa el acelerador en la preparación del partido contra el Osasuna de la 25ª jornada de Liga que se disputa en el estadio de El Sadar el sábado 17 de febrero.

Casi no hace falta explicar la importancia de la cita para un conjunto amarillo que encadena seis capítulos consecutivos ubicado en zona de descenso. Desde que cayó a la 18ª posición en el último episodio de la primera vuelta (aquella dolorosa derrota en el terreno del Granada), no sólo no se mueve de ahí sin que sus rivales directos empiezan a tomar distancia en la clasificación.

El frenazo es una evidencia reflejada en las pobres cifras de un equipo que en 24 encuentros sólo ha sumado 17 puntos (de 72). El margen de error es equivalente a cero. El único adversario que tiene a tiro a día de hoy es el Celta de Vigo, 17º con 20 puntos. Si el Cádiz CF continúa atascado y el cuadro gallego da un paso más, el objetivo de la permanencia se puede volver una misión casi imposible.

El peligro de quedarse atrás está ahí y por ello los amarillos, que acumulan nada menos que veinte jornadas seguidas sin ganar, están obligados a dar la campanada en Pamplona, en un campo que se le suele dar mal. Desde el último ascenso a la élite, los gaditanos siempre pierden en territorio navarro.

La victoria es lo único que vale dada la delicada situación. En ello está Mauricio Pellegrino, sus ayudantes y la plantilla, que se entrena durante la semana con la mente puesta en un compromiso de máxima relevancia.

El actual entrenador llegó como una solución de urgencia tras la destitución de Sergio González. De momento, el nuevo técnico no da con la tecla, sobre todo en ataque. Dos empates (ante el Athletic de Bilbao y el Villarreal) y una derrota (frente al Betis) componen el balance inicial de Pellegrino a la espera de que consiga guiar al equipo a la senda de la victoria. Para ello es indispensable el gol, el gran problema del Cádiz CF con el anterior inquilino del banquillo y con el de ahora.

Se trata de buscar el equilibrio entre la defensa y el ataque. Es es la cuestión nada fácil de resolver. El gran dilema del entrenador para el partido contra Osasuna es si mantiene su apuesta por el bloque en el que confía desde su aterrizaje o da entrada de inicio a otros futbolistas.

La incógnita se extiende al sistema de juego. Pellegrino se inclina desde su llegada por un 4-4-2 que no ha servido para vencer y la duda para Pamplona es si mantiene ese dibujo o busca algo diferente en busca de la reacción de una escuadra que necesita sumar puntos de tres en tres en su lucha por la salvación.