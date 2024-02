El entrenador del Cádiz CF: "Lo increíble es que tenemos posibilidades de salvar el año"

El entrenador del Cádiz CF, Mauricio Pellegrino, ofreció el jueves 15 de febrero la rueda de prensa previa al partido contra el Osasuna de la 25ª jornada de Liga que se disputa el sábado en El Sadar.

Nuevo partido: "Podemos dar un paso adelante, dependemos de nosotros. Es un encuentro difícil pero tenemos oportunidad de dar un paso adelante en cada jornada. El otro día (ante el Betis) hubo aspectos buenos y otros que nos castigó demasiados. Queremos seguir creciendo".

La situación del equipo: "Es difícil. La racha (sin ganar) se va estirando, hay un tiempo pasado y el futuro se va acortando. Que eso no nos quite la capacidad que tenemos. Lo increíble es que tenemos grandes posibilidades de salvar el año, eso tenemos que cuidarlo e interpretarlo bien entre todos".

Lo más positivo desde su llegada: "La predisposición de los jugadores para mejorar. Cada vez que tenemos un aspecto adverso ha hecho sentir al equipo. Tras el primer gol (ante el Betis) terminamos bien el primer tiempo. Pero con el segundo gol nos costó entra en el encuentro y quedó ja imagen que queremos revertir. El equipo tiene ganas de mejorar a nivel futbolístico".

Todos disponibles: "Aparte de los jugadores que están operados, todo el plantel está en condiciones. Javi Hernández ha entrenado dos días completo y un día a tiempo parcial, a ver qué hacemos"

Posibilidad de cambios en el once: "Siempre planteamos cosas y nos preguntamos qué puede ser lo mejor. Cuando las cosas no salen se dice que los mejores no están en el campo. Es normal que uno tenga interrogantes. Buscamos aparte de nivel futbolístico la capacidad de superar adversidades. Hay gente que esta entrenado fuerte para recuperar su nivel.

La plantilla: "Conocía a la mayoría de los futbolistas, otra cosa es el plan y otra la realidad. El equipo es mejor de lo que pensé en algunas cosas y en otras nos cuesta un poco más. Tenemos para hacer un equipo competitivo. Necesitamos un click y ahora tenemos este partido sabiendo la dificultad. Me quedo con los síntomas de los dos primeros partidos y la buena primera parte ante el Brtis. Y el gol que no hemos hecho, eso lo tenemos en el debe.

Osasuna: "Tiene un gran nivel de eficacia como local. Sabe aprovechar los errores del rival. Tiene fortaleza a balón parado y fortaleza física. Necesitamos mucha fortaleza para poder encontrar espacios y que le gente de arriba tenga efectividad en una buena tarde".

¿Hay bloqueo mental de algunos jugadores?: "La parte mental es muy importante, también es futbolística. Las personas somos lo que pensamos y sentimos. Lo que pasó en ciertos jugadores y los tienen más sentido de la responsabilidad puede ser que tengan un nivel de decepción más alto. Queremos ganar hace 20 partidos. Tenemos que volver a estar centrados y tranquilos y eso nos devolverá la capaciad de jugar mejor".