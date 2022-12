La tarea pendiente del Cádiz CF en el mercado de invierno

El Cádiz CF se desenvuelve con rapidez y realiza movimientos antes incluso de que dé comienzo el mercado de invierno con la idea de arrancar con máxima energía el mes de enero. No hay tiempo que perder en la incesante galopada por la permanencia en Primera División que le espera hasta principios de junio. El objetivo en el inminente retorno de la competición liguera es abandonar la zona de descenso que ocupa desde el arranque de la temporada 2022/23.

Raúl Parra y Youba Diarra, que podrán a partir de enero, son las dos novedades que presenta el conjunto amarillo a la espera de que puedan sucederse nuevos acontecimientos. El lateral derecho regresa tras su paso por el Mirandés en calidad de cedido en la primera parte parte del curso. El centrocampista será anunciado como un fichaje del club para procedente del Salzburgo, el equipo más poderoso de Austria.

Con esas dos operaciones, el Cádiz CF trata de fortalecer su estructura defensiva. Con Raúl Parra, la plantilla ya dispone de dos laterales diestros tras la grave lesión de rodilla sufrida por Joseba Zaldua el pasado mes de octubre. Con el próximo aterrizaje de Diarra, el centro del campo gana en presencia física con músculo y pulmones.

Tras esas dos incorporaciones, ¿qué le queda por hacer a la entidad cadista en el mercado de invierno que abre el 2 de enero? La tarea se centra ahora sobre todo en la operación salida. Tres jugadores están destinados a cambiar de aires a mitad de campaña. Tomás Alarcón se marchará cedido al Real Zaragoza hasta el 30 de junio, Antonio Blanco apunta a volver al Real Madrid para buscar otro destino y Awer Mabil maneja varias alternativas para salir en calidad de préstamo por lo que resta de ejercicio, una de ellas el Sparta Praga.

Tres salidas y dos entradas (las de Parra y Diarra). Esa es a día de hoy la hoja de ruta del Cádiz CF. Es posible que se produzca algún movimiento más, pero no hay nada seguro antes del inicio del mes de enero. La llegada de un delantero es una opción que no está descartada, aunque en ese caso no sería una operación tan rápida como las dos que ya está cerradas.

La incógnita aún no está despejada en la zona de ataque. El futuro a corto plazo de Lucas Pérez y Álvaro Giménez puede influir en la decisión de los responsables del club. Si sale alguno, llegaría un delantero. Si se quedan, tampoco se puede descartar que un atacante se una al proyecto cadista, aunque en ese caso sería más complicado.