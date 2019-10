El Málaga solicitará el aplazamiento del partido contra el Cádiz CF

El Málaga solicitará a la Real Federación Española de Fútbol el aplazamiento del partido que tiene que jugar contra el Cádiz CF este próximo sábado 12 de octubre en el estadio de La Rosaleda. El club costasoleño ha tomado esta decisión, que llevaba tiempo barruntando pero que parecía haber descartado, tras la marcha definitiva de Lorenzo González con la selección suiza sub'20.

El Málaga cuenta ahora mismo con 11 futbolistas con ficha profesional para el partido que tiene que disputar contra el líder de Segunda División. Y eso que el Virus FIFA atacó con menos violencia de la prevista para esta fecha internacional. Víctor se quedó sin Munir, Mikel Villanueva, Juanpi Añor y Keidi Bare (el albanés con ficha del filial blanquiazul). También sin Ramón Enríquez, que está con España sub'19 cubriendo la baja de Ismael Casas.

El Cádiz CF se atendrá a la normativa vigente y se opondrá a retrasar la fecha del partido correspondiente a la undécima jornada del campeonato de Liga.

Pudo ser peor para el Málaga, que finalmente logró retener a Sadiku y Benkhemassa. No contaba sin embargo con perder también a Lorenzo. A ellos hay que sumarles la baja de Adrián González, que fue expulsado en Huesca (cartulina roja directa) y será sancionado con un partido de suspensión.

Además, el primer entrenamiento de la semana dejó más inquilinos de los previstos en la enfermería blanquiazul. Entre ellos, jugadores como Cifu, Diego González, Renato Santos, Luis Hernández, Luis Muñoz y Boulahroud. Se supone que podrán llegar a tiempo, sabiendo que en algunos casos los motivos son preventivos.

De cualquier modo, en el Málaga deslizan que no son optimistas con respecto a lo que pueda determinar la RFEF. "En ningún caso podrán invocar los clubes como fuerza mayor para solicitar tal suspensión y tal aplazamiento de un encuentro la circunstancia de no poder alinear a determinados futbolistas por estar sujetos a suspensión federativa, por padecer enfermedad o lesión, o por haber sido llamados para intervenir en sus selecciones nacionales. Sí se considerará, en cambio, como fuerza mayor, el hecho de que por circunstancias imprevisibles causen baja, simultáneamente, un número de futbolistas que reduzca la plantilla a menos de once", dice la norma.

El Cádiz CF se niega al aplazamiento del partido que quiere solicitar el Málaga. En la entidad cadista consideran que la pasada temporada sufrieron en sus propias carnes el virus FIFA y que las normas son iguales para todos los equipos.

El Cádiz CF no pudo contar con la participación de Darwin Machís, su futbolista más importante, cuando se estaba jugando sus posibilidades de acceso a la fase de ascenso. Tampoco con Manu Vallejo, concentrado con la selección sub’21 para preparar el Europeo que ganó España.

El venezolano fue llamado por su selección para disputar la Copa América y ni Manu Vallejo ni él, maximos goleadores del Cádiz CF, jugaron los partidos decisivos frente al Extremadura y el Sporting de Gijón correspondientes a la penúltima y última jornada de Liga.

Los amarillos perdieron esos dos encuentros por la mínima y sin perforar la portería contraria y acabaron el torneo en la séptima posición después de haber estado media campaña ubicado en la parte alta.

El presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, afirmó hace un par de semanas, cuando el Málaga barajaba la opción de pedir que se pospusiera la fecha del encuentro, que "las reglas son para todos. El año pasado nos jugamos un ascenso y nos quedamos in Machís sin Manu Vallejo. Quiero que se cumpla la ley como se cumplió con el Cádiz".