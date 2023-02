Posible alineación del Cádiz CF en el partido contra el Athletic de Bilbao

La segunda vuelta de la Liga arranca el viernes 3 de febrero con la visita del Cádiz CF a San Mamés para enfrentarse al Athletic de Bilbao, uno de los clásicos del fútbol español, uno de los tres equipos que siempre han militado en la máxima categoría.

El conjunto amarillo, tras clausurar el periodo inicial en posición de descenso (en la que lleva toda la temporada), afronta su primera cita después del cierre de un mercado invernal en el que el club, el que hizo más incorporaciones, echó el resto para tratar de armar la mejor plantilla posible con la que buscar la permanencia.

El nuevo Cádiz CF encara el segundo y definitivo tramo del campeonato armado hasta los dientes con siete jugadores que llegaron en enero. Está a tiempo de remontar el vuelo y la primera oportunidad la tiene en la Catedral en una misión difícil pero no imposible, como ya demostró en las dos campañas anteriores con sendas victorias por 0-1.

Desde su esperado retorno a la élite en 2020, los amarillos acostumbran a perder en casa ante el Athletic y a ganar en Bilbao. Tras caer por un contundente 0-4 en la primera vuelta, el reto es repetir la hazaña de los dos últimos años como foráneo.

Los gaditanos comparecen en el norte ubicados en la 18ª plaza con 19 puntos, a sólo uno de los puestos de salvación que tiene a tiro. Si vuelven a dar la campanada en el templo rojiblanco, lo normal es que salgan de la zona de descenso el primer fin de semana de febrero.

La papeleta para los amarillos es de máxima dificultad en el terreno de un rival que, inquilino del noveno con 26 puntos, pugna por meterse en plazas europeas.

El Cádiz CF se presenta en el País Vasco después de vencer al Mallorca y ofrecer su mejor versión del curso. Tendrá enfrente a un adversario herido que, tras perder (1-0) en Vigo ante el Celta, encadena tres derrotas consecutivas y cinco partidos sin ganar.

Sergio González hará un mínimo de dos variaciones respecto al once que alineó ante los bermellones. Se lleva a todos los jugadores disponibles. Álvaro Negredo se cae por lesión y Rubén Alcaraz no está disponible por sanción, mientras que otros cuatro efectivos no tienen opciones de jugar por diversos problemas físicos: David Gil, Víctor Chust, José Mari, y Fede San Emeterio. En el caso de Jorge Meré, no llega a tiempo al necesitar unos días para ponerse en forma.

Las bajas en la media podría propiciar el debut como titular de Gonzalo Escalante, sin descartar la opción de Fali. Sea cual sea el once inicial, el Cádiz CF está obligado a rayar la perfección para tener posibilidades de éxito. Le espera una oleada ofensiva de un Athletic que suele emplear una presión asfixiante arriba.

El conjunto de Ernesto Valverde ha pasado de ser cuarto, durante el parón por el Mundial de Qatar, a verse ahora noveno en la clasificación y más cerca de la zona de descenso, que tiene a siete puntos, que de esas posiciones ‘Champions’ que tanto habían ilusionado a su entorno, que se le han marchado a ocho.

Están en duda Iñaki Williams por una dolencia muscular y Alex Berenguer por una gastroenteritis. Los problemas de Iñaki y Berenguer le complican a Valverde el ataque. El que sigue siendo baja segura una jornada más es el defensa central Íñigo Martínez, por la fascitis plantar que le tiene hace semanas fuera del equipo.

Alineaciones probables

Athletic: Unai Simón, De Marcos, Vivian, Yeray, Yuri, Vesga, Sancet, Muniain, Nico Williams, Berenguer y Guruzeta.

Cádiz CF: Ledesma, Iza Carcelén, Luis Hernández, Momo Mbaye, Espino, Fali o Gonzalo Escalante, Álex Fernández, Bongoda, Brian Ocampo, Sobrino o Lozano y Roger Martí.

Árbitro: Pizarro Gómez (madrileño).

Árbitro VAR: Estrada Fernández (catalán).

Estadio: San Mamés. (21:00/GOL/Movistar LaLiga).