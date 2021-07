El portero que sufrió en el Cádiz CF regresa a la Liga española

El mercado de fichajes se va moviendo a nivel general. En el caso del Cádiz CF, ya ha cerrado cuatro incorporaciones (la de Milutin Osmajic es la más reciente) y a lo largo del verano llegarán más jugadores para fortalecer el plantel.

Otros equipos también realizan operaciones y hay una que afecta a un ex del Cádiz CF. El Elche se ha hecho con los servicios de Kiko Casilla, en su día portero del conjunto amarillo.

Ha pasado más de una década la estancia de Casilla en el club del estadio Carranza. Cuando era muy joven (debutó cuando aún no había cumplido los 22 años), formó parte de la plantilla dos temporadas en calidad de cedido por el Espanyol. Acumuló 71 encuentros.

En la primera, la 2008/09 (en Segunda División B), desempeñó un papel relevante el ascenso a la de categoría plata (decisivo en la eliminatoria frente al Real Unión de Irún) en una campaña de ensueño para aquel equipo entrenado por Javi Gracia, campeón de bronce.

La felicidad del primer curso se tornó en tristeza para Casilla en su segundo ejercicio como cadista, el 2009/10. Después de vivir un ascenso, sufrió la cara amarga del descenso, y además en la diana de las críticas por parte de un sector de la afición.

Aquella campaña de infausto recuerdo para el cadismo y también para Casilla, el portero fue titular mientras Gracia estuvo en el banquillo y después tras la llegada de Víctor Espárrago, aunque el técnico uruguayo se acabó decantando por Dani Miguélez en la recta final de Liga.

El catalán pasó a la suplencia y marchó con pesar tras el descenso. Cuando en verano de 2010 regresó con el Espanyol para jugar el Trofeo Carranza, una parte de la hinchada le dedicó pitos, quizás con el descenso aún caliente. El arquero no se arrugó y su actuación fue determinante para que su equipo se llevase la gran copa al vencer al Atlético de Madrid en una final resuelta en la tanda de penaltis.

Algún tiempo después de su paso por el Cádiz CF, Casilla llegó a reconocer lo mal que lo pasó en el conjunto amarillo hasta el punto de pensar en retirarse del fútbol.

"Fue un tiempo duro", dijo en declaraciones a Mundo Deportivo al recordar su pasado cadista. "El primer año fue bueno porque logramos el ascenso a Segunda A, pero descendimos y la gente me puso en el punto de mira. Se enzarzaron conmigo y sufrí tanto que estuve a punto de dejar el fútbol. Me cogió con mi mujer embarazada, estábamos solos y con los ánimos bajos por todo lo que estaba pasando. No lo pasé nada bien".

Casilla atravesó dificultades en el Cádiz CF pero después disfrutó de un notable recorrido profesional que incluso le llevó hasta la selección. Cuatro temporadas en el Espanyol con destacadas intervenciones que le llevaron a fichar por el Real Madrid, en el que militó otras cuatro campañas antes de enrolarse en el Leeds inglés, que ahora lo cede a Elche durante la presente temporada.

Su aterrizaje en el Elche supondrá el regreso de Casilla al estadio Carranza cuando el cuadro ejerza de visitante en la 35ª jornada de Liga.