Caye Quintana y Juan Flere, nombres propios en el turno de las salidas

Como cada pretemporada, la confección de la plantilla se llevará a cabo con la llegada de los refuerzos necesarios pero también con el adiós de los descartes, salidas imprescindibles para hacer hueco y que en el supuesto del Cádiz tienen nombre y apellidos muy concretos en algunos casos y bastante fáciles de identificar en otros.

Para empezar, el regreso de futbolistas que ni siquiera se han incorporado a los entrenamientos en el arranque de la pretemporada porque se les ha concedido más tiempo de vacaciones habla por sí sólo de las intenciones del club respecto a ellos.

Álvaro Giménez, que se fue el pasado mercado de invierno cedido al Mallorca, con el que consiguió el ascenso a Primera, y Nano Mesa, que hizo las maletas camino de Logroño aunque con un resultado completamente diferente, no en vano acabó descendiendo a la nueva Primera RFEF, tienen todas las papeletas para abandonar la disciplina del club gaditano. Que la marcha se produzca de manera definitiva o no dependerá del acuerdo que se alcance con el equipo de destino.

Alvaro Gimenéz y Nano Mesa ni siquiera han regresado a los entrenos; Alcalá, Pombo y Malbasic, entre los señalados también para abandonar la nave

Al margen de estos dos jugadores, hay otros cuyo rendimiento, bastante discreto, permite cuestionar la conveniencia de no seguir contando con su participación, entre los que perfectamente puede incluirse a Alcalá, Pombo y Malbasic.

El central no supo aprovechar las oportunidades de que dispuso. Incapaz de mantener el nivel de sus compañeros de demarcación, Juan Cala, Fali y Marcos Mauro, generó muchas dudas que ahora están sobre la mesa a la hora de cerrar un grupo con garantías para luchar de nuevo por la permanencia.

En cuanto al aragonés, su fulgurante inicio de Liga, al punto de convertirse en titular indiscutible, se diluyó en un visto y no visto, con el paso de los partidos, hasta que su aportación pasó a ser poco menos que residual. La irregularidad, no dar un plus en los minutos que tuvo cuando saltó como suplente, le costó quedar relegado al banquillo e incluso a verse fuera de las convocatorias.

Por último, el delantero serbio, que ya en Segunda convenció sólo a medias, tampoco dio el salto de calidad tan necesario en la máxima categoría, situándose lejísimos del listón marcado por Negredo y Choco Lozano.

Independientemente de estos nombres, la entidad anunció este viernes la desvinculación definitiva de Caye Quintana. El delantero onubense llegó en 2019, estuvo cedido en el Fuenlabrada en 2020 y la pasada temporada en el Málaga.

Igualmente, podría estudiar otras salidas por diferentes motivos. Así, el Algeciras se ha interesado por el portero Juan Flere. Los albirrojos pretenden al guardameta argentino, que la pasada temporada jugó con el filial amarillo en Segunda B y ahora está realizando la pretemporada con el primer equipo a las órdenes de Álvaro Cervera.

El Cádiz cuenta con Flere, sobre todo como opción de futuro ya que los técnicos están encantados con la progresión del cancerbero. Sin embargo, los cadistas verían con buenos ojos que el meta jugase como cedido en una categoría como la Primera RFEF, la más cercana al fútbol profesional tras la desaparición de la Segunda B. El hecho de que el filial cadista vaya a militar en la Segunda RFEF va a abrir la puerta a algunos canteranos para que puedan foguearse en una división superior.

Además, los responsables cadistas consideran que la portería se encuentra perfectamente cubierta tanto con el cancerbero titular, Conan Ledesma, como con el teórico suplente, David Gil, por lo que en absoluto se puede descartar el acuerdo con el Algeciras por Flere.