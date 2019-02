“No pelear por el ascenso no sería un desastre”

Óscar Luis Arias Suárez (Kassel, Alemania, 5-1-1966) ha superado con nota el primer gran examen desde su llegada al Cádiz en el mes de septiembre del pasado año para tomar el testigo de Juan Carlos Cordero como máximo responsable de la parcela deportiva. Menos de medio año en el cargo marcado por mucho trabajo silencioso y decisiones importantes de cara a la primera plantilla a pesar de aterrizar con el curso ya empezado.

–¿Cómo ha vivido esta primera etapa como director deportivo del Cádiz?

–Tal y como esperaba, con una planificación que estaba cerrada. Como dije cuando llegué, me uno a un proyecto que estaba en marcha con la idea de ayudar y aportar mi granito de arena desde mi experiencia y conocimiento. Desde que llegué he tratado de estar cerca del míster, el cuerpo técnico y el equipo para ver en qué aspecto se podía mejorar, un cometido que me encomendó el presidente con el objetivo seguir haciéndonos más grandes. Y en eso estamos.

–Que la primera apuesta, Sergio Sánchez, saliera tan bien como ha salido sin duda otorga un plus de tranquilidad y confianza…

–La tranquilidad y confianza ya la tenía, pero entiendo que la genera alrededor, a los que están expectantes. Que fuera Sergio y encajara desde el primer día da un plus de confianza y de crédito que siempre es bueno y necesario, pero en cualquier caso tengo la confianza y el respaldo del club en ese sentido. Me siento cómodo y con total libertad para ir aportando.

"Subir va a ser muy complicado; con 10 ó 12 equipos ahí, hay que hacer las cosas bien y tener una pizca de suerte"

–Decía durante la Navidad el presidente, Manuel Vizcaíno, que contaría con balas suficientes para el mercado de invierno. ¿Satisfecho también con las incorporaciones de enero?

–Sí, satisfecho. Hay que tener en cuenta que se trata de un mercado complejo, más difícil que el de verano porque hay menos tiempo y es más reducido. Lo que aparece en esta ventana es lo que otros clubes no quieren por diferentes circunstancias y hay que saber moverse parar mejorar la plantilla. En esa premisa hemos trabajado, incorporar perfiles adecuados a lo que es el juego y lo que reclamaba el técnico. Más allá de los resultados, creo que han sido, bajo mi punto de vista, buenas incorporaciones.

–Vayamos por partes. Darwin Machís, que con apenas dos partidos ha dejado claro que debe ser un factor determinante en la segunda vuelta…

–Dentro de las opciones del mercado era la más apetitosa para todos. A ninguno se nos escapa que puede ser diferencial en la categoría. El esfuerzo desde el club ha sido importante. También el apoyo por parte de sus agentes y la voluntad del jugador determinante han sido determinantes.

–David Querol…

–Bueno, motivado por la desgraciada circunstancia que le ha tocado vivir, a él y sus compañeros, tenía una situación en la que podía acometer su salida. Finalmente cuando ha sido apartado el Reus, el tema estaba abordado y creo que nos encaja porque puede jugar en cualquier posición de arriba. Al final seguro que va a ser muy importante.

"Trabajo con total autonomía, aunque siempre consensuando las decisiones con Vizcaíno y Cervera"

–Luis Alfonso Espino…

–Una oportunidad de mercado, un jugador que hemos podido traer a coste cero, con dilatada experiencia, titular durante los últimos años en uno de los principales equipos de Uruguay, el Nacional, que ha disputado varias Copas Libertadores. Por su grado de competitividad, sube el nivel. Además, encaja mucho más en el perfil que demanda nuestro equipo.

–Aleksandar Pantic...

–Dentro de su juventud, 26 años, posee una dilatada experiencia, pues ha pasado por diferentes equipos en Primera. También sus circunstancias eran especiales, igual que Sergio, en un limbo en el que no tenía participación. Igualmente, quiero recalcar el enorme esfuerzo del jugador, que ha priorizado el aspecto deportivo de un equipo con aspiraciones. Dentro de la apuesta del club, valoro el esfuerzo económico del jugador.

–Djdorjde Jovanovic…

–Era una opción similar a la de Querol. Su club se encontraba en una situación delicada, a pesar de ser un jugador comprado al Partizán. Se nos presentó la oportunidad de hacernos con él a coste cero, a cambio de un pequeño porcentaje de una futura venta. Se trata de una apuesta a medio y largo plazo, porque es muy joven, pero sin descartar que pueda destacar este mismo año.

"No sé si somos conscientes de lo bueno que es nuestro entrenador, de lo mejor que he conocido"

–También hay que hablar de las salidas que se produjeron: Salvador Agra, Karim Azamoum, José Ángel Carrillo, Dani Romera y Alberto Perea.

–Cuando llegué comenté que había una plantilla con muy buenos jugadores. La mayoría de los que ha salido pueden ser titulares en otros equipos en los que encajan mejor. Con nosotros el déficit era que no entraban en la estructura de equipo, que no funcionamos así. Tienen talento pero por sus características resulta difícil buscarles acomodo. Lo más conveniente era la salida para que pudieran desarrollarse y a nosotros nos abriera las puertas para incorporar a jugadores que sí encajan.

–Alguna salida no llegó a concretarse pese a que estaba previsto, lo que por ejemplo ha propiciado overbooking en el lateral izquierdo.

–Cuando se produce en una demarcación como ésta suena más raro, pero en otras no pasaría nada, como en la portería o el centro del campo. Si tienes dos hombres por puesto y 25 fichas, habrá tres jugadores que ocupen una plaza en la que ya hay dos compañeros. No es lo que queríamos, porque prácticamente desde principios de temporada se buscaba una salida, pero al final no se dio y nos hemos visto con tres jugadores en la misma demarcación. No hay problema porque lo principal es que tenemos lo que queremos.

–Y ya con el mercado cerrado, dos nuevas noticias. Otro fichaje, el de Vincenzo Rennella, y un traspaso, el de Manu Vallejo, aunque permanecerá en calidad de cedido hasta el 30 de junio.

–El fichaje de Enzo era una demanda porque habían salido Carrillo y Romera, y sólo había venido Jovanovic. Pensamos que era una oportunidad porque había finiquitado su contrato con anterioridad al cierre del mercado, llega a coste cero y es una opción deportivamente interesante y económicamente no suponía ningún problema. En cuanto a la venta de Manu, se venía hablando, siempre con la premisa de que continuase hasta final de temporada, como ha sido, y a partir de ahí sólo agradecer a Manu su comportamiento y actitud en una situación que para un chaval tan joven no es fácil. Salir a un club grande lo ha llevado con serenidad, tranquilidad y un saber estar impropio de su edad que dice mucho de él, de su cabeza bien asentada, de un entorno que le ayuda y aconseja bien. Sólo puedo desearle ahora que nos ayude y luego todo el éxito del mundo.

–Obviamente, como director deportivo debe estar convencido de que hay mejor plantilla ahora que antes.

–Creo que a nivel de jugadores los tenemos muy buenos, los que se han marchado también son muy buenos pero seguramente ahora el equipo está más amoldado a lo que somos nosotros, a lo que el míster necesita y demanda, a lo que los partidos nos piden. Ahora disponemos de jugadores más rápidos por fuera, más posibilidades. Antes estábamos con los puesto y con jugadores que, siendo buenos, no encajaban con la filosofía e idea de juego.

–¿La firme apuesta de los refuerzos va en consonancia con el propósito de aspirar al ascenso a Primera?

–Lo que nos hemos propuesto es crecer, ser cada día más grandes, cuidar muchos aspectos del día a día, no sólo lo concerniente a la plantilla sino en cuanto a mejorar estructuras, infraestructuras, prestar atención a todo lo que rodea al equipo, buscar cómo hacer las cosas mejor. Cuando se hace eso el club al final crece por sí solo y eso acaba repercutiendo en el equipo. Ascender es complicado, una pelea de ocho, 10 ó 12 equipos. Cada semana vemos la dificultad, hay que hacer las cosas bien y tener una pizca de suerte para estar en la pelea, pero no tenemos ni ansiedad ni necesidad. Si no se cumple el deseo no será un desastre. No hay presión con ello.

–Aunque es lógico que en el ejercicio de sus funciones mantenga contacto permanente con Vizcaíno y con el entrenador, Álvaro Cervera, ¿qué grado de autonomía ha tenido en su trabajo?

–Total. Desde que he llegado sólo he tenido apoyo y respaldo para tomar decisiones, el presidente desde el primer día me ha trasladado su confianza y seguridad en el proyecto, en la idea. Compartimos toda la información y siempre la última palabra en lo deportivo la tengo yo y en lo institucional, el presidente. Y por supuesto de la mano del entrenador. Todo lo consensuamos, todos participamos.

–Un técnico con el que se le nota muy contento.

–Creo que tenemos un entrenador muy bueno, no sé si somos conscientes de eso, de que es de primerísimo nivel, el mejor que podemos tener. Tenía mis referencias, pero luego en el día a día me doy cuenta de que es un técnico muy cualificado. He tenido la suerte de trabajar con grandes profesionales y puedo decir que Álvaro está al más alto nivel, cualificado, preparado, las ideas claras, una propuesta de juego muy definida y, si somos capaces de ayudarle, puede darnos grandes alegrías.

–Algo destacable que intuyera desde fuera y haya confirmado una vez dentro del Cádiz.

–La mayor percepción desde fuera es la sensación de que el Cádiz puede ser grande, y desde dentro veo cómo se están haciendo las cosas, la implicación, veo el sentimiento y no dejo de pensar que hay mimbres para en un futuro, esperamos cercano, poder estar en la élite y quedarnos muchos años.

–¿Y de los cadistas y de la ciudad?

–Creo que es uno de los aspectos que se explica viendo cualquier rueda de prensa de los recién llegados. Casi todos hacen mención a eso, al ambiente, un sitio con tradición importante. Creo que para cualquier jugador que forma parte de nuestro proyecto llegar al estadio y ver el ambiente, o en Alcorcón el seguimiento, cómo acompañan, las peñas por todos sitios, es un motivo de orgullo y un estímulo más. En cuanto a Cádiz, pues una ciudad preciosa, fantástica para vivir, recogidita, no apretada, pero con un ambiente fenomenal.