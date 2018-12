Ambicioso sobre los refuerzos

Como no podía ser de otra manera, la oportunidad de conversar con Manuel Vizcaíno permitió plantearle otras cuestiones más allá de la junta general de accionistas celebrada en la sala de prensa del Estadio Ramón de Carranza. Quizás porque la actualidad manda, las recientes renovaciones fueron la primera cuestión a tratar. ¿Alterarán las cuentas?

“Depende”, apunta, y prosigue: “Hay cifras que se pueden mover tanto en los ingresos como en los gastos, y los aumentos que afecten a la temporada obviamente implican ajustes que afectan al límite para la plantilla, pero en esencia no nos va a mermar en demasía el hecho de que crezcamos renovando jugadores porque no olvidemos que renovar es parte del crecimiento, entre otras cosas para asegurar activos que tiene el club, talento, y entre otras cosas porque es parte de este negocio que los chavales estén tranquilos y bien ante los cantos de sirena que hay precisamente porque son buenos”.

“Óscar Arias tiene balas y debe saber gastarlas”

Al margen de la mejora a Manu Vallejo y la ampliación de contrato de David Gil o la anterior de Álex Fernández, parece inevitable que salga el nombre de otro activo del club, caso de Salvi. El presidente no esquiva el tema. “Salvi fue renovado el año pasado, no tiene nada que ver con lo de Manu Vallejo. En este caso entendíamos que el contrato era de Cádiz B y eso, aparte de que lo más importante es que un chico de Chiclana que está siendo titular todos los partidos, es el máximo goleador y se merecía un aumento salarial, afianza la posición de la forma que lo hemos hecho. Es un magnífico chaval, un magnífico jugador, y espero que la renovación la aproveche para seguir creciendo como siempre ha hecho”.

Renovaciones aparte, con las Navidades y enero arranca el mercado de invierno. “Es un tema de Óscar Arias, pero lo que sí es verdad es que tiene las balas y ahora debe saber gastarlas”, confiesa. Pero, ¿de cuántas balas hablamos? “El dinero que se tiene se mueve en función de lo que afecten las renovaciones a este año, también a los ingresos que ahora puedes imputar. Ahí también puede haber movimientos que hagan que se aligere la plantilla. Todo afectará al límite de plantilla, pero tenemos muchas posibilidades en el mercado de invierno”, avanza.

"Renovaciones como la de Manu son parte del crecimiento, activos del club que cuidamos por los cantos de sirena”

Una forma como otra cualquiera de anunciar que habrá refuerzos. “Tenemos la obligación de agotar todo lo que tenemos para conseguir el equipo más competitivo posible. Creo que el club está en un momento en el que tiene que dar un paso adelante con respecto a la configuración de la plantilla, ser atrevido, lo cual no significa ser un loco, pero sí ser atrevido porque lo tenemos en la mano y tenemos que intentarlo”.

De sus palabras se deduce que el objetivo, aunque no se diga abiertamente, podría pasar a ser el de alcanzar los seis primeros puestos... “A Óscar no hay que decirle eso porque ya viene con un bagaje de ser una persona que mira adelante. Tenemos la necesidad de mantener la categoría, vamos por el buen camino, pero eso no nos puede hacer dejar de pensar en que el crecimiento de la entidad nos lleve, quizás algún día, a soñar con algo más”.

Tras restar importancia a las veces en las que el entrenador ha comentado que, al igual que cuando ganas la derrota está más cerca, cada día que pasa su adiós también está más próximo -“no he escuchado nada de que Cervera se quiera ir”, zanjó-, Vizcaíno también se refiere a la posibilidad, planteada estos días por el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, de que partidos de LaLiga 1|2|3 se disputen fuera de España.

“Todo lo que sea beneficio para mis abonados lo veo bien. Si jugar en Miami es bueno para los aficionados del Cádiz, voy de cabeza”. ¿Pero será bueno? “Depende. Si me dicen que ir a Miami supondrá un ahorro del 50% en los abonos, repito que voy de cabeza”.