“El traspaso de Manu era lo mejor para el club y para el jugador”

La sala de prensa del Estadio Ramón de Carranza ha albergado este martes un acto en el que el presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno, acompañado por Manu Vallejo, ha ofrecido explicaciones sobre el reciente traspaso del futbolista al Valencia, al que se incorporará cuando finalice el presente curso.

El máximo dirigente de la entidad gaditana pone en valor la operación y destaca todas las bondades de la misma, aunque sin entrar en el más mínimo detalle económico. “Era lo mejor para el club y para Manu por lo que supondrá para ambos”, apunta, recordando que “el traspaso al Valencia tendrá efecto a final de temporada”.

La operación incluye una cláusula que contempla que el Valencia podría disputar el Trofeo Carranza en 2020

Obviamente, la firma no se ha producido de un día para otro. “Se llevaba tiempo hablando pero se ha formalizado una vez cerrado el mercado de invierno”. Afinando más, ¿por 5,5 millones más variables? “No vamos a confirmar las cantidades, pero lo que sí puedo decir es que se trata del traspaso más importante que se ha producido en LaLiga 1|2|3. Tenemos el primero y el segundo, el de Álvaro García. A futuro, como ambos pueden crecer, incluso podrían dar la vuelta las operaciones, pero a día de hoy el de Manu es el más importante”.

Al margen de mantener al canterano cedido lo que queda de campaña, el mandatario revela que también hay posibilidad de seguir contando con él, en calidad de cedido, si el Cádiz sube a Primera. “Sí, es algo que hemos estipulado, una preferencia en ese caso porque sería algo con lo que todos estaríamos contentos y a gusto”.

Incluso en caso de no subir, Manu podría continuar vistiendo de amarillo, aunque parece más improbable. “Estoy convencido de que no se dará ese caso no porque no ascendamos sino porque ha alcanzado un nivel que no se merece volver a Segunda”.

Vizcaíno no considera que por vender al chiclanero ahora se haya dejado de ingresar un dinero que sí habrían pagado en verano. “Cuando el Valencia se pone en contacto con nosotros le dijimos que era imposible si lo que querían era que saliera ahora. Eso no era negociable, el equipo no se iba a debilitar. Ahora ofrecían eso, fuera de mercado. Para el chaval es una oportunidad de oro y no era cuestión de esperar. La oportunidad se presentó ahora y la hemos aprovechado”.

Un traspaso que ha sido posible en gran parte por la reciente renovación del joven cadista. “Se la ganó en el campo, siendo el máximo goleador y el que más minutos jugaba. La justicia tiene que imperar y se la ganó. Mi opinión es que si no le renovamos igual no estaría con nosotros. El vestuario es de 10 pero Manu por su comportamiento es para llevarlo a la Escuela de Negocios. Cómo ha sabido estar, esperar, no ha especulado ni presionado. Ha dejado que las cosas vayan por su camino y por eso ha salido todo bien”.

Tras afirmar que aparte de la valencianista no llegó ninguna otra oferta firme por Manu, el presidente anuncia el contenido de otra cláusula que afecta al Trofeo. “Hemos contemplado la posibilidad de que venga en 2020. Ojalá sea un partido muy disputado y que Manu no nos meta muchos goles, aunque sé que ahora sólo piensa en el próximo encuentro, contra el Tenerife”.

Por último, niega que la liquidación de la deuda hipotecaria por El Rosal guarde relación con el traspaso. “No tienen nada que ver las operaciones. Obviamente, todo es una rueda que va rodando y se va consiguiendo sanear el club, algo igual de importante que los resultados deportivos”.